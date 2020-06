Recesión complica carrera de Trump hacia la reelección en 2020

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera por la reelección: Estados Unidos ahora está oficialmente en recesión.

La etiqueta “recesión”, oficializada el lunes, consolida el dolor que muchos votantes ya perciben en la economía, e influirá en su decisión de noviembre sobre quién podrá revertir la economía.

Para el demócrata Joe Biden, la proclamación de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) es más evidencia de que la economía estaba en terreno inestable incluso antes del peor impacto del coronavirus. Trump, dijo Biden, ha “desperdiciado” la floreciente economía que heredó del presidente Barack Obama y él mismo.

Para Trump, la declaración de recesión se da el primer día hábil después del informe de empleos de mayo que mostró la creación de 2,5 millones de empleos y una disminución de la tasa de desempleo cuando se esperaba que subiera. El viernes promocionó las cifras como señal de la “mayor recuperación en la historia de Estados Unidos”.

La noticia también surge en medio de encuestas que muestran que la posición del presidente se está debilitando en todos los ámbitos a medida que el país se enfrenta a la pandemia, su impacto económico y las protestas de justicia racial. Trump espera recuperar el equilibrio al relanzar sus exclusivos mítines en las próximas semanas, donde promocionará su historial económico.

Mientras ignora el anuncio de recesión en su cuenta Twitter, Trump mantiene su argumento de reelección: que construyó una economía fuerte una vez y que puede hacerlo nuevamente.

Biden, por su parte, argumenta que como vicepresidente en 2009 heredó la recesión que comenzó bajo el republicano George W. Bush. Dice que dirigió los esfuerzos de recuperación que dieron inicio a la expansión económica que terminó en febrero y que puede hacerlo nuevamente, esta vez como presidente.

La pregunta es si tendrá tiempo suficiente para hacer esa transición antes de que los votantes emitan su voto en noviembre.

Una encuesta de CNN publicada el lunes muestra que los votantes aún le dan ventaja a Trump sobre Biden en la gestión económica (51% vs. 46%), a pesar de que Biden lidera la carrera por 14 puntos.

El NBER, que lleva el marcador oficial sobre inicio y fin de los ciclos económicos, reveló el lunes que la recuperación que comenzó bajo Obama concluyó su carrera récord de 128 meses en febrero.

Pero el comité también sugirió que tal vez no dure, señalando que la pandemia “ha resultado en una recesión con características y dinámicas diferentes a las recesiones anteriores”. Pero no hay duda alguna de que es una recesión, dijo el comité, dada la “magnitud sin precedentes” y el “amplio alcance” de la pérdida de empleos.

Trump pasó la mayor parte de su presidencia tomando crédito por la economía en auge, y ahora Biden está atando la recesión alrededor de su cuello.

“El presidente no es responsable del virus”, dijo Biden en un comunicado. “Pero es responsable de una respuesta completamente equivocada que no solo costó miles de vidas, sino millones de empleos más de los que deberían haberse perdido”.

“Eso es responsabilidad de Donald Trump. No tenía que ser así”, dijo.

El portavoz de la campaña de Trump, Andrew Clark, dejó en claro que Trump continuará liderando la economía, a pesar de la recesión.

“El patético intento de Biden por argumentar que la economía estaba en caída libre antes del coronavirus es una mentira”, dijo. “Antes de la pandemia mundial, la economía de EE.UU. estaba generando un crecimiento salarial explosivo para los trabajadores estadounidenses, incluidos los trabajadores de raza negra y otros que habían quedado atrás cuando Biden era vicepresidente, y el crecimiento del empleo estaba superando las expectativas”.

El crecimiento del empleo y los ingresos de los hogares son los factores con el efecto más directo en las calificaciones de aprobación presidencial, no si los economistas dicen que hay una recesión. Pero las fechas de recesión son importantes para los historiadores económicos, que generalmente creen que los presidentes demócratas han sido mejores para la economía que los republicanos.

