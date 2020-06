Presidente de México asegura tener buena salud tras contagio de alto funcionario

Presidente de México asegura tener buena salud tras contagio de alto funcionarioMéxico, 8 Jun 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que goza de buena salud y que no se realizará la prueba para detectar el nuevo coronavirus mientras no presente síntomas, tras confirmarse el contagio del jefe de la seguridad social del país, Zoé Robledo."No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria a la que regularmente asiste Zoé Robledo, director Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Tras reanudar la semana pasada sus giras por el país para supervisar obras públicas, López Obrador dijo que "ningún" integrante de su equipo de trabajo ha presentado problemas de salud relacionados con la pandemia."No ha habido ningún problema en presidencia, (entre) los que están más cerca, se guarda la distancia", añadió.López Obrador, quien se ha caracterizado por mantener un contacto físico con cualquiera que se le acerque, dijo que le "afecta muchísimo" abstenerse de abrazar y besar a la gente, pero que es parte de "la nueva normalidad".Zoé Robledo reportó el domingo en Twitter que resultó positivo a covid-19 y que ya se mantiene en vigilancia epidemiológica a sus contactos.México, con 127 millones de habitantes, es el segundo país después de Brasil con más decesos en América Latina.La Organización Mundial de la Salud y políticos opositores sostienen que México no aplica suficientes pruebas.La Secretaría de Salud reportó el domingo 3.484 nuevos casos confirmados de coronavirus y 188 decesos, lo que llevó la cifra de contagios a 117.103 y la de muertos a 13.699, según el balance oficial.jg/yow