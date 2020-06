Policía dispersa a los manifestantes en aniversario de protestas en Hong Kong

EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong, 9 jun (EFE).- La Policía hongkonesa disparó hoy gases lacrimógenos para dispersar a los cientos de hongkoneses que se concentraron en el centro de la ciudad para conmemorar el primer aniversario del inicio de las protestas en la excolonia británica.

Centenares de personas comenzaron a congregarse a última hora de la tarde local en el distrito de Central el día que se cumple un año de la primera gran manifestación contra el proyecto de ley de extradición, ahora retirado, y que se convirtió en un hito decisivo del movimiento antigubernamental durante meses el pasado año.

Las protestas de conmemoración se habían iniciado al mediodía cuando cientos de personas se concentraron en centros comerciales durante la hora del almuerzo, mientras coreaban consignas antigubernamentales y desplegaban pancartas.

La policía instó a los residentes a no participar en reuniones no autorizadas, ya que las normas de distanciamiento social a causa de la pandemia del coronavirus siguen vigentes y limitan las congregaciones a un máximo de ocho personas.

Al caer la tarde, un centenar de personas se concentró en el Chater Garden en el distrito de Central desde donde marcharon a lo largo de las calles Queen's y Des Voeux, calles en las que se fue uniendo más gente y donde los manifestantes interrumpieron el tráfico .

Los participantes atendieron las llamadas de redes sociales para reunirse en varios distritos de la ciudad, aunque los lugares exactos fueron anunciados sólo una hora antes de las acciones planeadas para eludir el control policial.

Los activistas pidieron a las personas reunidas que encendieran las linternas de sus teléfonos móviles para expresar que "el pueblo de Hong Kong no ha renunciado a las cinco demandas", mientras que otros abrieron sus paraguas en un acto simbólico para recordar la resistencia de los manifestantes.

En un comunicado, la Policía hongkonesa advirtió hoy de que las concentraciones serían declaradas ilegales por tratarse de asambleas no autorizadas.

Durante las concentraciones de hoy, los agentes izaron varias veces una bandera azul, que advertía de que se trataba de una asamblea ilegal.

Hace hoy justo un año, un mar de gente con camisetas blancas - el color que inicialmente definió el movimiento, antes de ser sustituido por el negro - salió a las calles Causeway, Wan Chai y el Almirantazgo para oponerse al proyecto de ley propuesto por el Gobierno local.

Centenares de miles de personas participaron en esa marcha, aunque una semana después, el 16 de junio, se celebró una manifestación todavía mayor que congregó a cerca de un millón de personas y marcó un hito en la historia de las movilizaciones en la ciudad desde que fue devuelta por el Reino Unido a China en 1997.