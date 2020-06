Oyarzábal quiere "hacer lo posible para estar en Champions" con la Real Sociedad

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal, asegura no tener miedo al coronavirus y querer "hacer lo posible para estar en Champions", principal objetivo en este final de temporada, en una entrevista con AFP.

Oyarzábal es uno de los grandes artífices de la buena temporada de la Real Sociedad, cuarto en la liga española, en zona de Champions, y clasificada para la final de la Copa del Rey contra el Athletic Bilbao, pospuesta sin fecha por la pandemia de coronavirus.

P. ¿Ha seguido la vuelta del fútbol en Alemania y Portugal? ¿Qué le pareció?

R. "Un poco descafeinado. El fútbol siempre se ve con gente en las gradas, los partidos también se vivían de manera especial, y ver el fútbol ahora sin gente, pues se hace raro".

P. Ya jugó un partido aplazado de LaLiga a puerta cerrada contra el Eibar (2-1) el 10 de marzo, justo antes del confinamiento. ¿Cómo fue?

R. "Fue un partido raro, era un partido que no nos esperábamos, que fue de un día para otro y... bueno, personalmente a mí, me gustó".

P. ¿Cómo vivió el confinamiento?

R. "Pensaba que lo iba a pasar peor de lo que realmente lo he pasado. Es verdad que te fastidia el hecho de estar todo el día en casa, de no relacionarte con la gente, y más como somos aquí, que nos gusta salir a cenar, nos gusta estar con gente tomando algo, pero bueno, yo personalmente me he encontrado bien. He intentado llevar una rutina también prácticamente todos los días. Estoy contento con cómo he pasado estos meses".

P. A algunos jugadores les costó mentalmente afrontar el confinamiento, ¿a usted?

R. "No he tenido ningún tipo de problema y, además, tomando las medidas que estamos tomando, yo me siento más seguro que nunca. Estamos haciendo todos los protocolos de protección (...) Creo también que la conciencia de cada uno está ahí, porque sabemos que ha sido un problema grave, que no se va ir de un día para otro".

P. Los jugadores del Eibar publicaron un escrito manifestando su miedo a volver a jugar. ¿Tiene usted ese miedo?

R. Yo personalmente no. Al final, cualquiera se puede contagiar. Eso es algo que no está en nuestras manos y podemos hacer ciertas cosas para evitarlo, para prevenir, pero no puedes concretar a 100% que nadie te va a tocar. Entonces, intentar llevarlo con cierta normalidad, y ya".

P. ¿Teme una recrudecimiento de lesiones?

R. "Creo que van a estar ahí, son inevitables. Si de normal suele haber lesiones, aunque tienes mas tiempo para prepararte pues, teniendo menos tiempo de lo habitual, yo creo va a haber lesiones. Esperemos que a nosotros no nos toquen o el mínimo posible (...) porque es inevitable".

P. Con su buen juego y una final de Copa del Rey, ¿la temporada sería un éxito aunque no se clasificaran para la 'Champions'?

R. "Para mí, no. Al final lo que queremos todos es entrar en la Champions, entrar en competición europea el año que viene (...) Ahora no contemplamos esta opción (de quedar fuera de Champions). Ahora mismo, contemplo la opción de arreglar esto cuanto antes y hacer lo posible para estar en Champions el año que viene".

P. Quieren jugar la final de Copa del Rey con público, ¿por qué?

R. "Es un partido histórico, además una final así entre vascos. El ambiente, todo lo que se crea antes del partido y todo lo que se vive durante el partido también. Creo que hay hacerlo con gente, y la gente también quiere disfrutar del partido y de todo lo que lleva el fútbol".

