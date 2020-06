Nueva York aprueba unas nuevas medidas policiales en otro día de protestas

Cientos de personas caminan durante una manifestación, ayer 07 de junio del 2020, en el centro de Nueva York. EFE/Carles Escolà

Nueva York, 8 jun (EFE).- Los legisladores de Nueva York aprobaron este lunes una ley que prohíbe explícitamente que los policías agarren por el cuello a los ciudadanos en sus técnicas de arresto en respuesta a las multitudinarias protestas que se han vivido en la ciudad en las últimas dos semanas como resultado de la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd, que continuaron pacíficamente este lunes.

Los miembros de la Asamblea de Nueva York aprobaron esta nueva legislación de forma abrumadora, con 140 y 3 en contra, y se espera que sea aprobado también por el Senado y que la firme el gobernador de la región, Andrew Cuomo, como ha prometido.

La ley "Eric Garner Anti-chokehold" ha sido nombrada en honor al afroamericano Eric Garner, quien murió asfixiado en Nueva York en julio del 2014 a manos del policía Daniel Pantaleo.

La ley forma parte de un paquete de medidas que se espera que se aprueben en el estado de Nueva York como resultado de las multitudinarias protestas vividas en la región desde el pasado 28 de mayo en reacción a la muerte de George Floyd, que han pedido además una reforma policial ante las violentas tácticas utilizadas con frecuencia.

También se pretende eliminar la legislación que prohíbe que se publiquen los antecedentes de los miembros de la policía, lo cual imposibilita que los ciudadanos sepan si un agente en concreto tiene un historial violento o no.

El mismo día se ha dado a conocer que un policía de Nueva York, que empujó violentamente a una mujer en la segunda noche de protestas que se organizaron en la ciudad por la muerte de George Floyd, podría ser acusado de agresión por la Fiscalía de Brooklyn.

Según los medios locales, el fiscal del distrito de Brooklyn, donde tuvo lugar el incidente, se plantea presentar cargos por agresión menor este martes contra el agente Vicent D'Andraia, a quien se le puede ver en un vídeo en las redes sociales empujando a una mujer durante una de las manifestaciones con tanta fuerza que la desplazó varios metros y le causó una contusión craneo-encefálica y convulsiones.

D'Andradia, que tras el empujón siguió caminando y no ayudó a la manifestante, identificada como Dounya Zayer, ya fue suspendido temporalmente tras publicarse las imágenes del 29 de mayo, y su supervisor, que presenció los hechos, trasladado a otra comisaría.

Se trata de una de las agresiones más notorias que se han vivido durante los más de diez días de protestas en Nueva York, donde la Policía ha sido criticada en varias ocasiones por su excesiva fuerza y su falta de control.

Mientras, las protestas pacíficas han continuado por toda la ciudad de Nueva York, que ya no sólo piden el fin del racismo y de los abusos de la policía, sino la retirada de fondos de las fuerzas del orden de la ciudad o incluso su abolición.

Desde las 9.30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora local, distintas organizaciones convocaron desde marchas en bici, tamboradas o concentraciones silenciosas en Brooklyn, hasta protestas de skaters en Manhattan y vigilias en Queens o el Bronx, aunque el número de manifestantes fue notablemente menor que el de los últimos días.

Unas 500 personas se concentraron en una sentada pacífica a mediodía delante de Borough Hall, en Brooklyn, uno de los edificios gubernamentales más significativos del distrito, mientras que cientos de jóvenes en monopatín ocuparon una de las principales arterias de Harlem, en el norte de Manhattan, y las bicis inundaron el Gran Army Plaza de Brooklyn.

Como ha venido sucediendo en los últimos días, los carteles de "Black Lives Matter" se han visto cada vez más acompañados por los mensajes de "Defund the Police" para pedir que se retiren fondos de la Policía de Nueva York.

La de este lunes es la segunda jornada consecutiva en la que los neoyorquinos no tienen que acatar un toque de queda desde las 8 de la tarde, después de que el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, lo suspendiera el pasado domingo.

Se espera que el lunes acabe con protestas pacíficas pese a los numerosos incidentes violentos que se han vivido en la ciudad desde finales de mayo, puesto que ya el domingo se vivió una jornada tranquila y sin arrestos por parte de la policía.