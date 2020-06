Nadal gradúa a sus alumnos con mensajes virtuales de Federer y Sharapova

El tenista español Rafael Nadal (d) ha graduado a 34 alumnos de su academia en una ceremonia celebrada este martes en Manacor (Mallorca) en la que participaron por videoconferencia el suizo Roger Federer (i) y la rusa María Sharapova. EFE/Rafa Nadal Academy

Palma, 9 jun (EFE).- El tenista español Rafael Nadal ha graduado a 34 alumnos de su academia en una ceremonia celebrada este martes en Manacor (Mallorca) en la que participaron por videoconferencia el suizo Roger Federer y la rusa María Sharapova.

El acto académico que cerró el curso en la Rafa Nadal Academy by Movistar comenzó con un sentido minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del coronavirus en unas instalaciones acondicionadas para permitir el distanciamiento social y cumplir con todos los protocolos de seguridad sanitaria.

Nadal se dirigió a los alumnos subrayando “las situaciones muy difíciles, muy complicadas”,dijo, generadas por la pandemia.

"La vida, la mayoría de las veces, no es fácil. Espero que este período de tiempo os haya servido para coger fuerza y experiencia para los retos que podáis tener en el futuro. Es vital tomar las decisiones adecuadas en los momentos clave de nuestras vidas”, señaló el tenista número dos del mundo.

Federer, por su parte, gran amigo de Rafa y quien ya estuvo presente en la inauguración oficial de la academia, animó a los alumnos a "pasarlo bien”.

“Creo que eso es lo más importante y es eso lo que nos hace destacar a Rafa y a mí. Nunca hemos perdido la pasión por lo que hacemos cada día. Habrá días de lluvia y habrá días difíciles, pero siempre vuelve a salir el sol. Seguid trabajando muy duro”, indicó el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Sharapova, que anunció su retirada del tenis profesional el pasado mes de febrero tras ganar cinco títulos Grand Slam, saludó a los alumnos de Nadal animándolos a que “sigáis adelante y os esforcéis para ser los mejores en vuestro deporte”.

"No importa cuántos altibajos enfrentéis o los miedos que tengáis, siempre es parte del proceso y aprenderéis mucho sobre vosotros mismos en el camino. Así que seguid adelante. Tengo ganas de ver a dónde os lleva el éxito”, dijo la ex tenista rusa.

Al término de los discursos Nadal participó en la entrega de diplomas, y aunque no hubo foto de familia, los alumnos pudieron realizar el tradicional lanzamiento de birrete en grupos de cuatro estudiantes distanciados por dos metros.