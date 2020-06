Más de mil trabajadores protestan contra el cierre de Nissan en Barcelona

Más de un millar de trabajadores de Nissan convocados por los sindicatos se han manifestado en una marcha nocturna este martes en Barcelona contra el cierre de las plantas de la multinacional nipona en Cataluña. EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona, 9 jun (EFE).- Más de un millar de trabajadores de Nissan convocados por los sindicatos se han manifestado este martes en Barcelona contra el cierre de las plantas de la multinacional nipona en Cataluña con una marcha nocturna que ha congregado a 1.200 personas, según la Guardia Urbana.

Las plantillas de las factorías se han concentrado a las 21 horas al inicio de la Via Laietana y, media hora más tarde, al grito de "Nissan no se cierra", han comenzado a recorrer la avenida hasta el paseo Colón para dirigirse luego a las Ramblas y la plaza de Catalunya, donde tienen previsto llevar a cabo una performance.

Bajo el lema "Nissan: ¡Basta de mentiras! Exigimos un futuro real!", los trabajadores portan ataúdes simulando a los directivos de la compañía, como el encargado de desmantelar las plantas y antiguo director de operaciones, Frank Torres, el consejero delegado de la empresa, Makoto Uchida, y el presidente del consejo de administración de Renault España, José Vicente de los Mozos.

Los empleados han vuelto a apuntar a la cúpula precisamente el mismo día en que el presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha insistido en que "no había alternativa viable que permitiera la continuidad de la planta de Barcelona en el futuro".

Los trabajadores, que llevan en huelga indefinida desde el 4 de mayo, han marchado con mascarillas y el puño alzado, portando pancartas con las que exigen a la Generalitat que evite el cierre de las plantas y apuntan a la dirección de la multinacional por dejar en vilo a miles de familias desempleadas.

Y es que Nissan emplea en sus tres plantas de Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca a unas 3.000 personas, pero los puestos de trabajo que genera su actividad se elevan hasta los 25.000 si se suma los de la industria auxiliar.