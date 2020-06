Mañanera AMLO: Podría reformar sistema de Afores en su mandato

(Bloomberg) -- Después de declarar previamente que “revisaría” el sistema de pensiones de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora dijo que podría poner en marcha una reforma de ese sistema durante su mandato.

“Ya para el 2024, 2025 van a empezar a jubilarse trabajadores y si no hay una reforma, si no intervenimos, van a recibir la mitad de su salario”

NOTA Mañanera AMLO: Revisará Afores pasando crisis sanitaria

Cualquier reforma podría afectar a las empresas privadas que operan los fondos de pensiones de los trabajadores, las cuales cobran una tarifa por administrar esas carteras.

López Obrador agradeció a Toyota, Femsa, IBM y a Walmart de México por pagar impuestos atrasados. También dijo que algunas empresas mineras canadienses están optando por desafiar el pago de impuestos atrasados en tribunales internacionales Toyota paga impuestos adeudados en México

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los hoteles actualmente pueden operar al 25% de su capacidad, los restaurantes pueden ofrecer comida para llevar y entrega a domicilio, algunas actividades como la de peluqueros, por ejemplo, pueden visitar los hogares y los parques están reabriendo con la supervisión de autoridades locales

El canciller Marcelo Ebrard dijo que todos los consulados mexicanos en EE.UU. reiniciarán operaciones este mes. También dijo que 1.256 mexicanos han muerto en Estados Unidos debido al covid-19

López Obrador presentó un documento “confidencial” que, dijo, describe un plan para sacarlo a él y a su partido del poder en las próximas elecciones. El documento nombra a grupos empresariales, medios de comunicación, periodistas y otras personas que estarían involucradas en este plan. No dijo de dónde proviene el documento o cómo lo obtuvo

López Obrador dijo que el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, haría un buen trabajo como jefe de la Organización Mundial del Comercio después de que el presidente lo nominara para el cargo el lunes. “Lo que buscamos es que un experto como Jesús Seade dirija esta Organización Mundial del Comercio para evitar confrontaciones (comerciales)”, dijo. México planea proponer a Seade para director general de OMC



López Obrador planea llamar a sus homólogos de EE.UU. y Canadá el 1 de julio para agradecerles por la puesta en marcha del T-MEC en dado caso de que una reunión en persona no fuera posible. Dijo que agradecería al presidente Donald Trump por ayudar a México a adquirir ventiladores, así como al gobierno de China por proporcionar equipos médicos

