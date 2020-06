López Obrador revela supuesto documento de oposición para revocarlo en 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 9 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró este martes un documento filtrado supuestamente desde la oposición, que planea acciones conjuntas para derrotar a su partido en las elecciones estatales y legislativas de 2021 como paso previo a revocar su mandato en 2022.

"El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022", dijo su jefe de prensa, Jesús Ramírez Cuevas, en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

La estrategia, llamada "Rescatemos a México" y de origen desconocido, contemplaría que Morena es favorita para renovar la mayoría en la Cámara de Diputados y en 10 de los 15 estados que cambiarán de Gobierno, pero traza una serie de acciones para cambiar el escenario.

El grupo opositor que firma el supuesto documento incluye a gobernadores, a los principales partidos de la oposición, a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También lo firman medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El frente opositor planea, siempre según esta filtración, presentar "candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad", así como acordar alianzas en los estados que ya gobiernan el PAN, el PRI, el PRD y el MC, todos firmantes de esta estrategia.

Esos candidatos deberían ser "jóvenes y mujeres" elegidos desde la sociedad civil y que cuenten con "buena fama pública", además de estar "identificados con los valores empresariales del libre mercado".

El bloque opositor plantea centrar su discurso en dos ejes, desempleo e inseguridad, y "responsabilizar a la presidencia de López Obrador y a la cuarta transformación del ahondamiento de estos males en el país".

Para hacer calar ese mensaje, el proyecto contempla la contratación de personas relevantes en redes sociales, analistas y medios.

El frente contrario al Gobierno también propone influir en Washington "para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas" el actual Ejecutivo.

"Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos a Estados Unidos si se profundiza la crisis de empleo y seguridad", recoge la estrategia.

Ese plan de desgaste público incluye también a prensa extranjera, además de conferencias y otros eventos.

López Obrador no aclaró de dónde salió el documento divulgado este martes, simplemente aseguró que llegó a sus manos.

"Me llamó la atención porque llegaron dos documentos aquí a Palacio. Seguramente un simpatizante, que debe de estar hasta trabajando (en eso)", explicó sobre su origen.

El expresidente Felipe Calderón (2006-2012), presuntamente involucrado en la estrategia a nivel personal y con su nuevo partido, México Libre, aseguró en Twitter no estar al corriente de esa información.

"No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el Gobierno la espíe es un delito", escribió en su cuenta.