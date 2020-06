La música latina llora a Pau Donés, el "creador de himnos" de Jarabe de Palo

Imagen de archivo del cantante español Pau Donés. EFE/Jesús Diges/Archivo

Redacción Entretenimiento, 9 jun (EFE)- La música latina, encabezada por artistas de la talla de Rubén Blades, Jorge Drexler, Juanes, Carlos Vives o Franco de Vita, sumó sus voces a las de miles de fans para llorar la muerte del cantante español Pau Donés, autor junto a Jarabe de Palo de canciones que llegaron a ser himnos para los latinoamericanos.

El vocalista y compositor, responsable de éxitos a ese lado del Atlántico como "La flaca", "Depende" o "Bonito", falleció hoy a los 53 años en su casa de Bagergue, localidad situada en la provincia española de Lleida, a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2015 y contra el que ha estado batallando desde entonces.

"Se nos acaba de mudar al 'otro barrio'. (...) A pesar de encontrarse aquejado desde hace un tiempo con trastornos de salud, Pau siguió adelante con sus proyectos viviendo la vida 'rabiosamente', como se lo aconsejara su madre, argumento que me pareció juicioso, pues en estas cosas las madres siempre saben más que uno", escribió Blades en las redes sociales.

El compositor panameño contó también sobre un proyecto musical del que había conversado "por años" con el español, pero que quedó truncado debido a la pandemia del coronavirus y que lo imposibilitó para viajar a Panamá a grabar una eventual canción entre ambos.

El músico consideró que lo único que le consuela "es que no sufre" por el cáncer de colon que le fue diagnosticado y que su legado musical ahora "es de todos".

El cantautor italo-venezolano Franco de Vita también tuvo palabras para definir la partida de Donés como una "gran pérdida para el mundo de la música", al llamarlo uno de los "grandes compositores y músicos actuales", cuyo trabajo "quedará en la historia".

Juanes, quien versionó "La flaca" junto a la banda del guitarrista mexicano Carlos Santana, expresó su sentido pésame a los familiares del artista, "un guerrero definitivo de la vida, un artista en todo el sentido de la palabra", dijo.

Mientras, su compatriota Carlos Vives agradeció por la amistad que logró consolidar con su colega: "¡Ya nos volveremos a encontrar! Te extrañarán todas las flacas", remarcó en Twitter.

Uno de los mensajes más personales lo escribió el también músico colombiano Santiago Cruz, quien recordó el día en que conoció a Donés en casa de Alejandro Sanz en Ciudad de México mientras grababa el "reality" televisivo "La Voz".

"Estaba en la industria, pero la sensación que siempre me dio era que estaba allí bajo sus propios términos, jugando con sus propias reglas (...). Siempre me dio la sensación que Pau era un Master Jedi, que también los hay, y sin duda lo era, lo es (...). Estoy llorando", agregó el cantautor.

La banda colombiana Monsieur Periné señaló que "crecer oyendo" la música de Donés marcó la diferencia en su camino y resaltó la capacidad que tenía para "pensar diferente" y le agradeció "por entregar tanta dulzura, por cantarle a la vida y al amor con una sonrisa para abrazarnos a todos".

El cantautor colombiano Andrés Cabas, en tanto, declaró que "el mundo del espectáculo perdió a una de sus personas más bonitas".

En México, uno de los países donde el éxito de Donés fue indiscutible y que lo recibió con los brazos abiertos en las muchas veces que lo visitó, instituciones y artistas expresaron su tristeza por la partida del músico.

"El Auditorio Nacional lamenta el sensible fallecimiento del cantante, compositor y guitarrista español Pau Donés", dijo en una nota la institución que le sirvió de tarima en múltiples veces, para precisar que el músico será "considerado como una de las voces más influyentes en la historia del rock en español".

La banda de rock mexicana La Gusana Ciega compartió en Twitter una imagen del español junto al texto "Se fue Pau Donés, nos enseñó que con la música puedes hacerle frente a cualquier adversidad".

El músico integrante de Monocordio y también presentador, escritor y actor Fernando Rivera Calderón expresó en la misma red social: "Una mañana triste, de escuchar tus canciones sencillas y sabias, así como de recordar los momentos compartidos. Hoy la Flaca vino por su beso y le diste la vida. Buen viaje, Pau Donés".

También la galardonada compositora e intérprete argentina Claudia Brant se despidió del "guerrero incansable" y "artista brutal".

Palabras parecidas a las que compartieron los integrantes de Black Guayaba, la única banda puertorriqueña de rock en ganar un Grammy y que lamentó la muerte del cantante, con quien grabaron el tema "Siempre" para su tercer disco, "La conexión" (2012).

"Son pocas las veces que en la vida tenemos la dicha de compartir con nuestros ídolos, gente buena que te hace crecer y te regala un poco de su luz para seguir tu camino. Nosotros tuvimos esa oportunidad y la atesoraremos por siempre", dijeron con la etiqueta #fuckcancer.

Mientras tanto, Fiel a la Vega, liderada por Tito Auger, resaltó tras el fallecimiento de Donés que "se nos fue un grande" y La Secta, capitaneada por Gustavo Laureano, agregó: "Hasta siempre, Pau".

Su compatriota Pedro Capó también expresó "descansa en paz, maestro" y Ednita Nazario dedicó un "¡Aplauso de pie!" al artista.

El productor discográfico y DJ dominicano Juan Magán completó los mensajes de pésame a través de sus redes sociales asegurando que, aunque no tuvo el "honor de ser su amigo, su música es fiel compañera de todos en casa", sobre todo ahora en el confinamiento.EFE

ent-ac-ia/ahv/arm

(foto)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.