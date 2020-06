La ministra de la Mujer de Chile renuncia tras 34 días en el cargo

La ministra de la Mujer de Chile, Macarena Santelices, es vista el 27 de mayo de 2020 en una farmacia del centro en el centro de Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- Las hasta ahora ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Macarena Santelices, renunció este martes al cargo apenas 34 días después de ser nombrada por el presidente del país, Sebastián Piñera, y haber sido objeto de varias controversias en ese tiempo.

"El día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas, podremos avanzar. Por mi lealtad al presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público", escribió Santelices en su cuenta de Twitter.

El nombramiento de la ministra, anunciado el pasado 5 de mayo y materializado al día siguiente, despertó desde el comienzo de las críticas de las asociaciones feministas por su escasa experiencia y por ser sobrina-nieta del exgeneral Augusto Pinochet (1973-1990).

Pocos días después, en una entrevista en un canal de televisión local, Santelices dijo ser "feminista" explicando que para ello "hay que luchar por los derechos de la mujer" y que "ser feminista no significa tener un color político".

Además, Santelices, que es militante y exdirigente del derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) -uno de los cuatro partidos que conforman la coalición gubernamental-, dijo que "los movimientos feministas son absolutamente distintos, sobre todo los que buscan el caos, la destrucción y la descalificación".

A comienzos de este mes surgió una nueva polémica por un video publicado por el Ministerio de la Mujer en el marco de una campaña sobre violencia de género, que según grupos de feministas chilenas "victimizaba a los agresores" y "reforzaba un imaginario de impunidad y empatía" con estos.

Santelices se distanció de la iniciativa de este video y atribuyó las responsabilidades a su autor material, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

La ministra fue acusaba de lavarse las manos y por redes sociales corrían severas críticas que pedía la su salida del Ministerio con la etiqueta "no tenemos ministra".

Santelices sustituyó en la cartera de la Mujer a Isabel Plá, quien abandonó el pasado 13 de marzo, apenas cinco días después de la masiva e histórica manifestación del 8M y luego de que las feministas y parte la oposición le acusaron de ser "cómplice" de los abusos sexuales cometidos por agentes durante la crisis social que comenzó en octubre.