La FIL de Guadalajara, una orilla en medio de la incertidumbre mundial

Fotografía cedida por la Universidad de Guadalajara que muestra a la directora de la Feria Internacional del Libro (FIL), Marisol Schulz, durante su participación en una rueda de prensa este martes, en Guadalajara (México). EFE/ Universidad De Guadalajara SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Guadalajara (México), 9 jun (EFE).- La mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, galardonada este martes con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 junto al Hay Festival, es un "asidero" en medio de la incertidumbre mundial, dijo este martes su directora Marisol Schulz.

"La humanidad ha vivido en un mar de incertidumbre, hemos navegado por aguas inciertas a veces sintiendo que vamos a naufragar. En ese mar de incertidumbre tenemos algo cierto, algo de que asirnos y es la FIL Guadalajara, ahí está, es una orilla a la que vamos a llegar y eso me llena de júbilo", señaló en conferencia de prensa para agradecer el galardón.

La FIL recibió este martes el premio en conjunto con el Hay Festival of Literature & Arts luego de que el jurado los calificó como "los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo".

Schulz señaló que el premio es un reconocimiento a labor de 33 años, pero también a la importancia que la cultura y los libros tienen para las sociedades, una certeza que toma más relevancia en momentos "aciagos" como los que ahora vive el mundo.

"Me da también pie para reflexionar en muchas de las ferias hermanas que se han cancelado y la importancia de la industria cultural, en general. Es una manera de que la humanidad regrese los ojos a por qué es importante tener este tipo de encuentros", señaló.

Considerada la feria más importante del mundo en habla hispana y la segunda feria en el mundo después de la de Fráncfort, la FIL cuenta con más de 800.000 asistentes cada año. Y en sus pasillos los lectores de todas las edades se han encontrado con miles de escritores, descubriendo la magia de las letras.

A diferencia de otras ferias del libro que han sido canceladas alrededor del mundo durante los últimos cuatro meses debido a las medidas de contención de la COVID-19, la de Guadalajara sí tendrá lugar este año con algunas modificaciones en su estructura y sus actividades, adelantó el presidente del Patronato, Raúl Padilla.

"Aun en los escenarios más pesimistas (de la emergencia sanitaria) creemos que vamos a tener suficientes condiciones para hacer una gran feria. En principio pensamos tener el mismos número de autores, escritores y pensadores", declaró Padilla.

Detalló que para hacer frente a las medidas sanitarias impuestas por las autoridades locales, la FIL tendrá su epicentro en tradicional centro de convenciones Expo Guadalajara pero diseminará sus actividades a otras sedes para salvaguardar la salud de su público.

La edición 34 que, tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2020, será la primera con un carácter híbrido, en el que se combinen las actividades presenciales con las videoconferencias.

Desde 1987 este festival ha reunido a premios nobeles como la británica Doris Lessing, el turco Orhan Pamuk, el portugués José Saramago, el colombiano Gabriel García Márquez y el peruano Mario Vargas Llosa, entre otros, así como a intelectuales de todas las áreas del pensamiento.

Para la edición de este año tendrá a la región árabe de Sharjah como invitada de honor.