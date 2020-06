La Fed analiza el impacto del virus tras la inesperada bajada del desempleo en mayo

En la imagen, el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell. EFE/Sam Corum/Archivo

Washington, 9 jun (EFE).- La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. comenzó este martes su reunión de política monetaria en medio de la aguda crisis provocada por el coronavirus, y en la que ofrecerá una nueva evaluación del impacto económico tras el inesperado descenso del desempleo en mayo y presentará por primera vez sus proyecciones macroeconómicas.

La Fed recortó en abril los tipos de interés de manera abrupta hasta el rango del 0 y el 0,25 %, y lanzó varias rondas masivas de inyección de liquidez para contrarrestar el severo golpe económico provocado por el parón de la actividad económica con las medidas de restricción de movilidad y distanciamiento social.

El comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, que dirige la política monetaria del país, se dará a conocer a las 14.00 hora local (18.00 GMT) y, a continuación, su presidente, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa.

No se esperan grandes anuncios por parte del banco central, ya que ha desplegado todo su arsenal monetario, por lo que los mercados estarán más atentos al análisis de las perspectivas económicas.

Los últimos datos apuntan a una contracción económica anualizada en el primer trimestre del año del 5%, y que podría rondar el 30% en el segundo trimestre.

El desempleo, que se disparó al 16,7 % en abril, se redujo sorprendentemente en mayo al 13,3 %, aunque se mantiene por encima de los niveles registrados durante la Gran Depresión de 1930.

"El reporte de empleo de mayo y un rebote tanto en ventas de coches como solicitudes de hipotecas sugiere que la economía está experimentando una rebote más vigoroso del anticipado", indicó James Knightley, economista jefe del banco ING, en una nota a clientes.

"No obstante -agregó- esperamos que la Fed ofrezca una evaluación más matizada, advirtiendo sobe los muchos posibles baches en el camino adelante. Más estímulo, no menos, sigue siendo lo esperado en los meses por delante".

Los mercados financieros han mostrado optimismo en las últimos días ante el levantamiento progresivo de las restricciones y la reapertura generalizada de la actividad en el país.

Wall Street abrió este martes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, retrocedía un 0,94 % en una apertura marcada por la vuelta de los tres principales índices al terreno negativo tras seis días de continuas ganancias que sirvieron para recuperar buena parte del terreno perdido desde que se desató la pandemia de la COVID-19.