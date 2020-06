La CE espera en julio la decisión de OMC sobre Boeing para sancionar a EEUU

En la imagen, dos maquetas de dos aviones de Boeing en Pekín (China). EFE/Wu Hong/Archivo

Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) espera para julio próximo el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que le permitirá establecer sanciones arancelarias contra Estados Unidos, por las ayudas de Estado ilegales que concedió al fabricante aeronáutico estadounidense Boeing.

"Esperamos que la OMC emita el laudo arbitral en el caso Boeing a principios de julio", indicó el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, durante su intervención en una videoconferencia con los ministros comunitarios del ramo.

Esa decisión seguirá a la que ya permitió a EEUU en octubre empezar a aplicar aranceles a productos europeos, que pueden ascender hasta 7.500 millones de dólares, por las ayudas ilegales comunitarias al gigante aeronáutico europeo Airbus.

El comisario recordó que la UE ha continuado sus esfuerzos por lograr una resolución "justa y equilibrada" de las disputas en aeronáutica civil, y lamentó que EEUU "se haya apartado de las negociaciones para un acuerdo en las últimas semanas".

Confirmó que las posiciones siguen estando muy lejanas y apuntó que, si todo sigue así, la UE "no tendrá más remedio que ejercer sus derechos de represalia e imponer nuestras propias sanciones en el caso Boeing", una vez cuente con el aval de la OMC.

Para Hogan, esto no debe verse "como una escalada", sino que más bien estaría "plenamente en línea con nuestros derechos en virtud de los acuerdos de la OMC" y sería "esencial para devolver a EEUU a la mesa de negociación".

Además, aseguró que los Estados miembros serán consultados antes de que se aplique cualquier acción y que la CE "calibrará cuidadosamente su propuesta para hacer el mejor uso del nivel de represalia que autorice la OMC", con una selección de productos "sobre los que podamos ejercer presión a EEUU sin causar problemas para nuestra propia industria".

Sobre las negociaciones comerciales en general con Washington, el comisario irlandés explicó que ha mantenido un contacto regular con el representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer, en las últimas semanas.

Lamentó en cualquier caso que EEUU no haya "mostrado demasiado interés" por la propuesta hecha por la UE para cooperar más estrechamente a nivel comercial en el contexto en la pandemia de coronavirus.

Hogan aseguró que sigue trabajando para lograr avances con EEUU en asuntos como la facilitación del comercio o la cooperación para afrontar retos globales o los desafíos relacionados con el comercio, la tecnología y la seguridad, pero reconoció que el país se encuentra ya en una "fase preelectoral" y que centra su atención política en asuntos nacionales o la crisis de la COVIS-19.