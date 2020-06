Informe denuncia problema persistente de racismo en Alemania y exige reformas

EFE/EPA/Mika Schmidt /Archivo

Berlín, 9 jun (EFE).- El informe anual de 2019 presentado este martes por la oficina federal contra la discriminación en Alemania refleja el "problema persistente de racismo" que tiene el país y exige una mejora notable del estatuto jurídico y de las ayudas a los afectados, así como reformar la ley general de igualdad de trato.

"Alemania tiene un problema persistente de discriminación racista y no apoya a los afectados de manera consecuente a la hora de hacer valer sus derechos", denunció el jefe el funciones de la oficina, Bernhard Franke, en una rueda de prensa.

Según el informe, las peticiones de asesoramiento legal recibidos por la oficina por casos de origen étnico o racismo aumentaron en Alemania un 10 % respecto al año anterior, de 1.070 casos a 1.176, y suponen el 33 % de todas las peticiones de asesoramiento cursadas por cuestiones de discriminación, frente al 25 % en 2016.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Exteriores, Heiko Maas, alertaron la semana pasada al referirse al asesinato del afroamericano Georg Floyd en Mineápolis (EE. UU.) a manos de un policía blanco que el racismo no es un fenómeno exclusivo de este país norteamericano, sino que está también presente en Alemania.

"El racismo ha existido siempre", dijo Merkel, mientras Maas recordó que en Alemania "hay ataques racistas, los negros sufren discriminación, se arranca la kipá de la cabeza a los judíos".

"Tenemos que mirar lo que ocurre en nuestra propia casa. El racismo no solo mata en EE. UU.", escribió Maas en Twitter.

La oficina recibió el año pasado 3.580 consultas sobre casos de discriminación relativos a al menos uno de los puntos recogidos en la ley general de igualdad de trato, ya sea por origen étnico (33 %), género (29 %), discapacidad (26 %), edad (12 %), religión (7 %), identidad sexual (4 %) o ideología (2 %).

La cifra de consultas aumentó así un 3,6 % respecto a las 3.455 realizadas en 2018.

La mayoría de los casos de discriminación reportados -el 36 %- se refiere al ámbito laboral, ya sea en el trabajo o en la búsqueda de empleo, seguido con el 26 % por trato desigual en asuntos cotidianos como la búsqueda de vivienda, en la compra, la gastronomía o en operaciones bancarias y de seguros.

PERSEGUIR LA DISCRIMINACIÓN POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

Numerosas peticiones de asesoramiento tenían relación con ámbitos que no contempla la ley general de igualdad de trato, como la actuación por parte de organismos públicos.

En este sentido, la oficina federal contra la discriminación exigió una reforma legislativa y una actuación consecuente de los estados federados contra la discriminación, con la creación además de oficinas regionales en los ocho de los que todavía no cuentan con ellas.

Aplaudió en esta línea la reciente aprobación por parte de la ciudad-estado de Berlín de una ley antidiscrimiantoria no exenta de controversia.

Esta ley, la primera de estas características aprobada por un estado federado, es según Franke un "paso importante y correcto" que deberían dar a medio plazo todos los demás para que no existan "lagunas de protección" en relación al trato discriminatorio.

Así, esta nueva ley abre la vía a los ciudadanos para reclamar una indemnización por discriminación por parte también de la policía o en el ámbito del sistema educativo.

El Sindicato de la Policía y también el propio ministro del Interior, Horst Seehofer, consideran que esta ley pone "bajo sospecha generalizada" a las fuerzas de seguridad.

Franke, por su parte, rechazó esta crítica, ya que el denunciante, argumentó, sigue teniendo que aportar datos que hagan creíble el trato discriminatorio, por lo que no puede decirse que ahora recaiga únicamente sobre las autoridades demostrar que no hubo discriminación.

En todo caso, puntualizó, hay un cierto "alivio en la carga de la prueba" que debe aportar el afectado.

Agregó que si la discriminación se extiende por todos los ámbitos de la sociedad, "sería ingenuo" excluir a las fuerzas de seguridad.

RACISMO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Por otra parte, Franke recordó que los datos presentados son de 2019, es decir, previos a la crisis del coronavirus y lamentó que "la pandemia no hace desaparecer el tema de la discriminación, sino más bien al contrario".

"La crisis está agudizando las injusticias y la discriminación y observamos de nuevo la búsqueda de chivos expiatorios a quienes culpar de la pandemia", denunció, y se refirió en concreto a casos reportados de racismo contra ciudadanos de apariencia asiática.

Elena Garuz