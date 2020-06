Gobierno británico renuncia a reabrir colegios en su criticada desescalada

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 9 jun (EFE).- El Gobierno del Reino Unido suspendió este martes su plan de reabrir todas las escuelas de primaria antes del verano por la imposibilidad de garantizar la seguridad ante el coronavirus, mientras afronta críticas por su gestión de la desescalada.

El Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, mantiene sin embargo su intención de que comiencen a operar el 15 de junio los comercios de bienes no esenciales, según confirmó en una rueda de prensa el ministro de Empresa, Alok Sharma, que dijo que sigue en pie la "reapertura progresiva y cautelosa de la economía".

El Reino Unido se consolida como el país europeo más castigado por la pandemia después de registrar hoy un total de 40.883 muertes por COVID-19 corroboradas por test, si bien se calcula que el número real de decesos atribuibles al virus podría superar los 50.000.

Tras escuchar las inquietudes expresadas por sindicatos y agrupaciones de docentes sobre las dificultades para cumplir con las restricciones contra el contagio, el ministro de Educación, Gavin Williamson, reconoció hoy ante el Parlamento que no ve posible la apertura total de las aulas al menos hasta septiembre.

"Vamos a esforzarnos para que todos los niños puedan volver al colegio" en ese mes, declaró Williamson, después de que el Gobierno planease inicialmente el retorno escalonado de los menores a partir de principios de junio.

La semana pasada, los niños más pequeños, de entre 4 y 6 años, y los de 10 pudieron volver a clase en Inglaterra como parte de la desescalada -aunque, por diversos motivos, no todos lo hicieron-, pero no así sus compañeros en las regiones de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que tienen sus propios calendarios de desconfinamiento.

El Gobierno de Londres ha optado por dar "flexibilidad" a las escuelas en Inglaterra -la región más poblada con 55,9 millones de habitantes de los 66,6 que tiene el Reino Unido- para que decidan si admiten o no a más alumnos en las próximas semanas, pero ya no será obligatoria la apertura de los centros antes de las vacaciones.

Ante el cambio de planes, la portavoz laborista de Educación, Rebecca Long-Bailey, ha acusado al Gobierno de "falta de liderazgo" y criticado que no dialogara con las asociaciones de docentes y de padres para impulsar "un plan práctico" para el retorno.

La comisionada de la Infancia para Inglaterra, Anne Longfield, afirmó a su vez que la suspensión del regreso a las aulas durante algunas semanas antes del receso veraniego, que comienza el 20 de julio, es "una decepción", pues se ampliará "la brecha educativa" entre los niños de familias con más y menos recursos y expone a abusos a los menores que se crían en "entornos frágiles".

El Gobierno de Johnson ha afrontado también duras críticas por su imposición a partir del lunes de una cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros que lleguen al Reino Unido, que rechazan tanto diputados de todos los partidos como los sectores más afectados, de viajes y turismo.

El consejero delegado del grupo hispano-británico de aviación IAG, Willie Walsh, tachó ayer de "irracional" y "desproporcionada" la introducción de la cuarentena y confirmó que British Airways, parte del conglomerado, y sus rivales de bajo coste easyJet y Ryanair disputarán la medida en los tribunales.

Como parte de la reactivación de la sociedad tras el confinamiento, que fue decretado el 23 de marzo y levantado progresivamente a mediados de mayo, el Gobierno ha ordenado ahora el uso de algún tipo de protección facial en el transporte público y cuando se acuda a hospitales o centros médicos.

Se recomienda también, sin ser obligatorio de momento, en todas las circunstancias en que no sea posible respetar la distancia preventiva de dos metros entre las personas.

El Ejecutivo se dispone además a autorizar la apertura de los lugares de culto para la práctica individual a partir de la semana próxima, mientras que aspira a poder abrir bares y restaurantes en julio.

Judith Mora