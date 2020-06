El presidente argentino asegura que la expropiación de Vicentín es "excepcional"

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 9 jun (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró este martes que el proyecto para expropiar la empresa Vicentín, una de las principales procesadoras y exportadoras de granos y derivados del país, es una decisión "absolutamente excepcional" y reafirmó su compromiso con la participación del sector privado en el desarrollo económico.

"Lo de Vicentín es una decisión excepcional que por su naturaleza estratégica el Estado intervino. El Estado no puede hacerse cargo de la economía privada, se puede hacer cargo de una situación como esta, de un grupo empresario por donde pasa el 13 % de las exportaciones de granos de la Argentina", declaró Fernández en una entrevista con Radio Con Vos de Buenos Aires.

Vicentín había solicitado en febrero último la apertura del concurso preventivo de acreedores, tras incumplir pagos a proveedores a finales del año pasado: "Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra", subrayó el presidente.

El mandatario anunció el lunes la intervención de la compañía y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiarla en una "operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola".

Fernández explicó que todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será administrado por YPF Agro, una subsidiaria de la petrolera YPF, bajo control del Estado argentino, y que maneja el 8 % de la comercialización de granos del país.

APOYO AL SECTOR PRIVADO

"Es una decisión absolutamente excepcional. Es una decisión absolutamente estratégica. No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas. Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo que en eso", remarcó el presidente.

En ese sentido, Fernández reafirmó su confianza en "la participación del sector privado en el desarrollo económico" del país y negó que la decisión de expropiar la compañía haya sido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante su Gobierno (2007-2015) expropió Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF.

"Es algo que me preocupa a mí", subrayó el presidente.

EMPRESA CON DEUDA MILLONARIA PERO CON PESO ESTRATÉGICO

Vicentín se presentó en febrero en concurso preventivo de acreedores con una deuda de 1.350 millones de dólares.

El presidente argentino confirmó que "el Estado tomará la decisión de realizar el aporte", ya sea desde el Tesoro nacional o desde YPF, para reactivar la compañía.

"No nos estamos quedando con una empresa próspera sino con una empresa quebrada y la rescatamos por la incidencia que tiene en la economía nacional y en el mercado de granos", subrayó.

El grupo empresarial fue fundado en 1929 en la provincia de Santa Fe, en el corazón del área productora y exportadora de granos de Argentina.

La compañía se dedica a la producción y exportación de aceites de soja y girasol y de harina de soja, procesamiento de algodón, producción de biodiesel, jugo concentrado de uva, vinos, acopio y exportación de miel y carnes.

Tiene activos, además de en Argentina, en Uruguay, Brasil y Paraguay, y además es socia de la suiza Glencore en la firma Renova, dedicada a la molienda de granos.