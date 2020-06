El Peñarol, sin Forlán ni 'Cebolla', se somete a las pruebas de COVID-19

El futbolista Joaquín Piquerez, jugador del Club Atlético Peñarol, habla este martes con periodistas tras someterse a exámenes de COVID-19, en el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay).EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 9 jun (EFE).- El técnico, Diego Forlán, y el jugador Cristian 'Cebolla' Rodríguez fueron los dos grandes ausentes de la plantilla del Peñarol que se sometió este martes a las pruebas de COVID-19 con vistas a la vuelta a los entrenamientos, programada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para el 15 de junio.

Según fuentes de la entidad aurinegra, Forlán, Rodríguez y los jugadores Kevin Dawson, Matías Britos, Thiago Cardozo, Fabián Estoyanoff, Fabricio Formiliano y Gary Kagelmacher se someterán a los hisopados este miércoles en Los Aromos, el complejo de entrenamiento y de concentración del Peñarol.

Las mismas fuentes explicaron que la AUF facilita 40 pruebas a cada club y que las personas que debían analizarse en Peñarol eran más, por lo que esa diferencia la asume la entidad aurinegra.

Quienes sí acudieron en esta jornada a los hisopados en el Estadio Centenario de Montevideo fueron, entre otros, Walter Gargano, Krisztián Vadócz o Facundo Pellistri.

El técnico asistente, Juan Castillo, recordó ante la prensa que, con vistas al regreso al trabajo, hay que ser "un poco prudente" y "cuidadosos en esta situación porque cualquier complicación que pueda surgir todo se vuelve para atrás" en alusión a un posible aumento de contagios por COVID-19.

El exguardameta de la selección uruguaya pidió que se intente "arrancar lo antes que se pueda" porque "no se pueden demorar más los reinicios de los entrenamientos".

El centrocampista húngaro Krisztián Vadócz expresó sus ganas de volver a la preparación "para ser líderes, para ser protagonistas", ya que en las tres jornadas disputadas del Torneo Apertura antes de la suspensión por la pandemia, el 13 de marzo, "no ganamos tantos partidos como queríamos", explicó.

Por su parte, el centrocampista Joaquín Piquérez se lamentó por no tener "las herramientas para entrenar" como en un gimnasio, por lo que "lo físico se perdió bastante" en este tiempo de parón.

El Peñarol es noveno, con 4 puntos, tras una victoria, un empate y una derrota, del Torneo Apertura que fue suspendido el 13 de marzo, cuando el Gobierno de Uruguay decretó la emergencia sanitaria al conocerse los cuatro primeros positivos por COVID-19 y que lidera el modesto Rentistas, recién ascendido a Primera División.

La AUF inició este domingo la primera fase del protocolo de regreso del fútbol profesional con test a todos los jugadores de Primera División, excepto el Montevideo City Torque, filial en Uruguay del Grupo City, el Montevideo Wanderers y el Defensor Sporting, que hicieron previamente las pruebas a sus jugadores.

Además, el Nacional anunció que las llevará a cabo fuera del Centenario, a nivel particular.