El Parlamento venezolano eleva la inflación al 409,2 % en lo que va de año

Un hombre hace compras en un supermercado, el 16 de mayo de 2020, en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 9 jun (EFE).- La inflación en Venezuela entre enero y mayo de 2020 fue del 409,2 %, según los datos publicados este martes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), una cifra 113,3 puntos superior a la reportada este mismo lunes del por el Banco Central de Venezuela (BCV) del 295,9 % en el mismo periodo.

La Comisión de Finanzas de la AN, de notable mayoría opositora, sitúa el índice de inflación de mayo en un 15,3 %, lo que supone una caída de 64,7 puntos respecto a abril, cuando se situó en el 80 %, detalló en una rueda de prensa telemática el diputado Rafael Guzmán.

Mientras que la comisión parlamentaria ofrece datos acerca del índice de precios todos los meses, el BCV no tiene una periodicidad fija.

El BCV retomó la publicación de cifras de inflación en 2019, pero mantuvo el silencio informativo al respecto durante 2016, 2017 y 2018.

El Banco Central de Venezuela reportó ubicó el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril en el 27,5 %, mientras que el de mayo fue del 38,6 %.

Con respecto a esa diferencia entre ambas cifras, el diputado Guzmán dijo en una rueda de prensa telemática que la presentación de cifras es "un esfuerzo" que realiza la Comisión de Finanzas, de la que forma parte, "para los venezolanos", ya que, según apuntó, "las autoridades que usurpan el BCV no dan esta información".

Guzmán señaló que "la inflación es el peor impuesto que tienen los venezolanos" y subrayó que en la AN hacen un esfuerzo "para lograr ese gran acuerdo nacional que permita darle alivio a la tragedia económica y social que están viviendo los venezolanos".

A su vez, consideró que los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela apenas están empezando y afirmó que "se esperan cosas peores" puesto que la economía está "en el piso", entre los venezolanos el poder adquisitivo "no existe" y los "precios son altísimos".

El parlamentario hizo hincapié en la necesidad de tomar "medidas drásticas" y propuso una ayuda directa para los venezolanos de 100 dólares, si bien no dio más detalles al respecto.

El partido Primero Justicia, del que forma parte Guzmán, ha propuesto entregar 100 dólares a cada familia para "mitigar los efectos económicos derivados del COVID-19".

Por todo ello, concluyó que "hay recursos que se pueden conseguir con los organismos bilaterales" que "están dispuestos a colaborar con Venezuela", entre los que citó al Banco Mundial (BM), al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.