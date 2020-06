El Gobierno argentino está preocupado por la multitud que salió a hacer ejercicio

Cientos de personas salen a realizar actividad física, ayer lunes, luego de que el Gobierno lo permitiera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 9 jun (EFE).- La secretaria de Acceso a la Salud de Argentina, Carla Vizzotti, afirmó este martes que al Gobierno le "preocupa" la cantidad de gente que salió el lunes a hacer ejercicio en varios puntos del país como la ciudad de Buenos Aires, en el primer día del horario nocturno habilitado para salidas recreativas.

"Hemos visto un numero importante de personas circulando, nos preocupa la cantidad de gente y la poca distancia social incluso en lugares donde todavía está rigiendo el aislamiento social preventivo obligatorio", afirmó durante la reporte matutino que ofrece el Ministerio de Salud.

Argentina entró ayer en una nueva fase de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus que contempla una etapa de "distanciamiento social preventivo" para la mayoría del país a excepción de las zonas donde se concentra la transmisión del virus: la capital y la provincia de Buenos Aires, Chaco (norte), Córdoba (centro) y algunos núcleos de las provincias patagónicas de Río Negro y Chubut.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires habilitó también desde ayer un horario nocturno (de 20.00 a 08.00) para las salidas recreativas, que dejaron escenas de aglomeraciones en los principales parques y zonas verdes de la capital.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Vizzotti apeló al "rol individual de cada persona" para evitar esta situación.

"Tenemos la responsabilidad individual y tenemos que sumar el sentido común, el criterio, la percepción de riesgo, para que si una actividad está permitida y en ese momento implica alguna situación más complicada o la posterguemos o vayamos a casa para hacerla en un momento donde estemos más organizados", señaló.

Agregó que mantuvieron "contacto con la ciudad de Buenos Aires específicamente y con algunas de las jurisdicciones donde esto ha ocurrido y ya se está trabajando para generar medidas correctivas".

El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, aseguró hoy que es "razonable" la gran cantidad de gente que salió el primer día " después de estar 80, 90 días encerrados", aunque admitió que en algunos puntos la afluencia fue mayor de la que esperaban.

PREOCUPACIÓN POR LOS PRINCIPALES PARQUES

"El aglomeramiento en 4 o 5 parques de la ciudad ha sido más de lo que nos hubiera gustado tener, por eso me parece importante el mensaje de que por un lado vamos a intensificar hoy el control y acompañamiento de la gente para que cumpla la normativa y también le decimos a la gente que necesitamos una sociedad que cada uno de nosotros aporte algo en el cuidado colectivo", señaló.

Afirmó que "caminar y correr se puede hacer por muchos lugares y no es necesario hacerlo en el lugar donde habitualmente corría", y que el Gobierno porteño va a evaluar "día a día la evolución de esta medida".

"Fue un día de desahogo, la sociedad estaba muy cansada y llevaba mucho tiempo en su casa. Tenemos confianza de que se pueda organizar, creemos que hoy ya no va a ocurrir y de hecho esta mañana ha sido más ordenado", subrayó.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, la cifra de contagiados totales en el país asciende a 23.620 tras los 826 positivos detectados en las últimas 24 horas, de los cuales el 51 % se registró en la capital y el 42 % en la provincia de Buenos Aires.

En relación al total de confirmados, 986 (4,2 %) son importados, 9.822 (41,6 %) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.919 (37,8 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El 50,4 % de los contagiados son hombres y el 49,6 % mujeres, mientras que la mediana de edad es de 36 años.

El número de fallecidos en el país desde la llegada de la pandemia es de 698, de los cuales el 56,6 % son hombres y el 43,4 % mujeres, mientras que la edad mediana es de 75 años.