El Festival de Salzburgo celebra su cumpleaños pese a la COVID-19

La presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler (c), junto al director artístico del Festival, Markus Hinterhäuser (d), y el director financiero, Lukas Crepaz, este martes en viena, donde han anunciado que el Festival de Salzburgo celebrará este año su centenario pese a la pandemia de COVID-19 con un programa que, pese a los recortes en tiempo, espectáculos y asistentes, mantiene una oferta de 110 representaciones, varios estrenos y primeras figuras de la música y el teatro, eso sí, todo ello entre grandes medidas de precaución. EFE/ Neumayr/ Leo/ Festival De Salzburgo

Viena, 9 jun (EFE).- El Festival de Salzburgo celebrará este año su centenario pese a la pandemia de COVID-19 con un programa que, pese a los recortes en tiempo, espectáculos y asistentes, mantiene una oferta de 110 representaciones, varios estrenos y primeras figuras de la música y el teatro, eso sí, todo ello entre grandes medidas de precaución.

"No he dudado ni un minuto de que íbamos a representar (un programa) este verano", ha manifestado la presidenta del Festival, Helga Rabl-Stadler, sobre el programa presentado hoy martes.

El programa ha quedado reducido a 110 representaciones de ópera, teatro, conciertos y cine, desde las 200 previstas antes de que estallara la pandemia.

En vez de 44 días a lo largo de los meses de julio y agosto, el Festival de Salzburgo 2020 se celebrará ahora entre el 1 y el 30 de agosto.

RIESGOS Y ALEGRÍA

"Sabemos que es un paseo por terreno peligroso", ha señalado el director del Festival, Markus Hinterhäuser, al presentar el programa. "Pero el anhelo de representaciones y la alegría es más grande de lo normal", ha explicado, según informa la agencia de noticia APA.

Este maratón de música y teatro comenzará con un programa doble, la ópera Elektra, con Franz Welser-Möst dirigiendo a la Filarmónica de Viena, y el imprescindible "Jedermann", la reflexión alegórica sobre la vida, dios, la muerte y el diablo de Hugo von Hofmannsthal, que cada año marca la apertura del certamen.

La primera función de esta obra, el 22 de agosto de 1920, se considera el momento fundacional del Festival de Salzburgo.

Por ello, este año se ha preparado un programa de lecturas por famosos actores que han interpretado esa obra, como Klaus Maria Brandauer o Tobias Moretti.

Uno de los platos fuertes de este año, y una sorpresa, será la puesta en escena de una nueva versión de la ópera "Cosi fan tutte" de Mozart.

La alemana Joana Mallwitz, de 34 años, conducirá desde el atril a los filarmónicos vieneses y se convertirá en la primera mujer que dirige a la orquesta en una función de ópera en los 100 años de historia de este festival.

GRANDES ESTRELLAS

Estrellas como el tenor peruano Juan Diego Flórez, la soprano rusa Anna Netrebko o la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli participarán en un ciclo de conciertos bajo el nombre Canto Lirico.

Dentro de esa serie, la soprano búlgara Sonya Yoncheva protagonizará un viaje a los orígenes de este género junto al conjunto barroco español Cappella Mediterranea, dirigido por Leonardo García Alarcón.

En el capítulo de teatro, destaca el estreno mundial de Zdenek Adamec, la última pieza del austríaco Peter Handke, ganador del Nobel de Literatura en 2019.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

La dirección del Festival ha preparado una serie de medidas para reducir los riesgos de contagio de coronavirus.

Así, el número de entradas a la venta se ha reducido en un 67 %, hasta 80.000, y las funciones se celebrarán en solo 8 de los 16 escenarios previstos inicialmente.

El uso de mascarillas será obligatorio hasta ocupar la localidad, se eliminan las pausas y el servicio de buffet, para evitar aglomeraciones, las entradas estarán personalizadas, para poder localizar a los espectadores posteriormente en caso de un contagio, entre otras medidas.

Además, se realizarán test de coronavirus para los actores y cantantes para los que no es posible mantener la distancia de seguridad ni usar mascarillas.

El resto tendrá que cubrirse nariz y boca y mantener un diario médico, y mantener normas de higiene y desinfección.