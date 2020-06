El fervor especulativo en EE.UU. sube a niveles ‘impresionantes’

(Bloomberg) -- La exuberancia especulativa ha aumentado al nivel más alto en al menos 20 años entre los operadores de opciones estadounidenses, y ello es un indicador negativo para las acciones a medio plazo, según Sundial Capital Research Inc.

Los operadores apostaron a las posiciones alcistas la semana pasada al comprar 35,6 millones de nuevas opciones de call, según el fundador de Sundial, Jason Goepfert. Esa cifra supera al máximo de 28,7 millones en febrero, cuando la actividad especulativa estaba desenfrenada, escribió en un comentario el lunes.

“Los operadores de opciones están haciendo apuestas sorprendentes al aumento de los precios”, escribió Goepfert. “Este tipo de actividad tiene una fuerte tendencia a generar retornos negativos en el S&P 500 y otros índices durante un período de varias semanas a varios meses”.

El repunte del lunes en las acciones de EE.UU. arrastró al S&P 500 de nuevo a territorio positivo en lo que va de año, ya que el alivio de las medidas de aislamiento reforzó el optimismo a un repunte económico. El índice de referencia cerró en un máximo de 15 semanas, llevando su repunte desde el mínimo de marzo a casi el 45%, mientras que el Nasdaq 100 alcanzó un récord.

Pequeños inversores

En el corazón de la actividad especulativa se encuentran los inversores más pequeños, según Sundial. La compra de opciones calls por pequeños inversores representó más del 50% del volumen total la semana pasada, el porcentaje más alto desde 2000, dijo.

Los casos pasados en los que las posiciones alcistas de pequeños operadores representaban el 45% o más del volumen precedieron a una pérdida media de la renta variable estadounidense de aproximadamente el 3% en dos meses y el 15% en un año, según el comentario.

“Los pequeños operadores están probando suerte de una manera importante”, dijo Goepfert. “Parece cada vez más arriesgado intentar perseguir este rally junto con operadores que tradicionalmente han sido indicadores contrarios extremadamente fiables”.

Nota Original:Speculative Fervor in U.S. Stocks Surges to ‘Stunning’ Levels

