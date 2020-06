Economistas esperan una caída del 4,8 % del PIB Chile en 2020

En la edición del mes anterior, los expertos consultados habían anticipado una baja de 2,7 % en el Producto Interno Bruto chileno a finales de este año. EFE/Felipe Trueba/Archivo

Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- Un grupo de economistas encuestados por el Banco Central de Chile agravaron sus proyecciones para la contracción del país, situándola en un retroceso de 4,8 % en 2020, según recoge la Encuesta de Expectativas Económicas publicada este martes por el emisor chileno.

En la edición del mes anterior, los expertos consultados habían anticipado una baja de 2,7 % en el Producto Interno Bruto chileno a finales de este año.

En contraste, el Banco Central estima que el PIB chileno, que se expandió un 0,4 % en el primer trimestre de 2020, se contraerá hasta un 2,5 % este año por el coronavirus, aunque los organismos internacionales sitúan la caída en torno al 4 %.

Otro de los indicadores que mostró una variación relevante fue la estimación del IPC a diciembre de 2020. Los encuestados cifraron un avance de 2,4 % para el último mes del año, en comparación con el 2,7 % que esperaban en la consulta anterior.

No obstante, las sombrías estimaciones, los economistas se mostraron más optimistas ante una eventual recuperación del crecimiento de la economía local de cara a 2021 y 2022, años en donde el PIB de Chile crecería 3,8 % (frente al 3,5 % que proyectaban en mayo) y 3,2 % (comparado con el 3 % previsto en la encuesta anterior), respectivamente.

En tanto, respecto a la Tasa de Política Monetaria, los economistas esperan que esta se mantenga en 0,50 % hasta por lo menos finales de 2021 (17 meses a contar de la fecha de la encuesta de junio).

Dicho resultado no difiere de la aproximación hecha en la consulta de mayo, en dónde los expertos también manifestaron que la primer alza sería de 0,25 %, para llegar a una TPM de 0,75 % de cara a 2022.

Los resultados se enmarcan en una visión deprimida sobre la economía chilena, la cual no sólo ha sufrido parálisis por la crisis sanitaria del COVID-19, sino que desde octubre del año pasado ya se encontraba a la baja producto de la crisis social y política que tomó lugar en el país, en el llamado "estallido social".

Al primer trimestre de 2020, el PIB chileno había crecido 0,4 %, dato que sorprendió a los mercados, los que esperaban una contracción del 0,1 % ya que en los tres últimos meses del año pasado el PIB se había desplomado un 2,1 %.

Sin embargo, la semiparalización del país ante el coronavirus llevaron a que la actividad económica en Chile se desplomase el pasado abril un 14,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior.