Corea del Norte quiere cortar las líneas de comunicación con Seúl

CentralCorea del Norte quiere cortar las líneas de comunicación con Seúl Por Sunghee HwangSeúl, 9 Jun 2020 (AFP) - Corea del Norte tiene la intención de cortar este martes sus canales de comunicación política y militar con el "enemigo" surcoreano, informó la agencia pública norcoreana KCNA, en un anuncio que los expertos interpretan como un intento de crear una crisis.Desde la semana pasada, el país comunista ha hecho reproches a su vecino del Sur por el lanzamiento a su territorio de octavillas contra Pyongyang por parte de activistas.Las autoridades norcoreanas han organizado concentraciones a gran escala en todo el país en apoyo de sus amenazas.El anuncio llega cuando las relaciones entre los dos vecinos están estancadas a pesar de tres cumbres en 2018 entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Y tres días antes del aniversario de la histórica cumbre entre Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Singapur en 2018.Corea del Norte puso fin a la mayoría de sus contactos con el Sur después del fracaso de la segunda cumbre entre Kim y Trump en febrero de 2019 en Hanói, que ha dejado en un punto muerto las negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano.Según varios analistas, Pyongyang no ha tomado ninguna iniciativa sustancial para el abandono de sus programas de armas que le valieron múltiples sanciones impuestas a lo largo de los años por el Consejo de Seguridad de la ONU. - La hermana de Kim, clave -El país, muy recluido, da rienda suelta a su ira hacia Seúl: en los últimos meses llevó a cabo pruebas militares y provocaciones, como cuando en mayo disparó a un puesto de vigilancia del Sur en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que sirve de frontera entre las dos Coreas.Pyongyang "cortará completamente el enlace entre las autoridades del Norte y del Sur", así como otros canales de comunicación, sobre todo entre las fuerzas armadas de ambos Estados o los partidos políticos en el poder en Seúl y en Pyongyang, indicó la KCNA, que precisa que la interrupción está prevista a las 12H00 del martes (03H00 GMT), agregó. La decisión fue tomada por Kim Yo Jong, la influyente hermana de Kim Jong Un, y por el vicepresidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim Yong Chol, agregó la agencia de prensa. Esta iniciativa tiene como objetivo demostrar la creciente autoridad de esta mujer en los asuntos gubernamentales.La semana pasada la hermana del líder ya amenazó con desechar el acuerdo militar entre los dos países, a no ser que Seúl impida que los militantes envíen octavillas anti-Pyongyang.El acuerdo se firmó en septiembre de 2018 durante la visita de Moon a Pyongyang. Su objetivo es aliviar las tensiones en la frontera común, pero por ahora no se ha llegado a aplicar realmente. - Llamadas sin respuesta -Las llamadas el martes por la mañana del Sur al Norte a través de las líneas especiales quedaron sin respuesta, informaron altos cargos en Seúl.El comunicado publicado por KCNA denuncia a los disidentes norcoreanos y otros activistas que acostumbran desde hace años a lanzar a través de la frontera globos con folletos que denuncian el balance del régimen comunista en materia de derechos humanos y su política nuclear.Según Pyongyang, las autoridades surcoreanas están en connivencia con "acciones hostiles" llevadas a cabo contra Corea del Norte, "lo que como consecuencia ha llevado las relaciones intercoreanas al desastre". "Hemos llegado a la conclusión de que no hay necesidad de sentarnos cara a cara con las autoridades surcoreanas y que no hay nada que discutir con ellas, porque solo han alimentado nuestra consternación", escribió la agencia.Varios expertos estiman que esta última iniciativa ilustra la estrategia de Pyongyang de aumentar la presión sobre su vecino del sur.Desde los disparos en la DMZ -que el Sur insiste en calificar de accidentales-, el Norte ha "intentado crear turbulencias con una pequeña provocación", señala Shin Beom-chul, del Instituto de Investigación coreano para la Seguridad Nacional."Intenta sacudir la política de Corea del Sur hacia el Norte", agregó. "Con Kim Yo Jong maniobrando, este no será un hecho aislado". "Comienzan con Corea del Sur y luego extenderán la línea dura a Estados Unidos".Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra desde el armisticio de 1953, que puso fin al conflicto armado entre los dos países.bur-sh/slb/elm/ybl/erl/mls