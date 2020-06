Corea del Norte corta la comunicación con Seúl por folletos

(Bloomberg) -- Corea del Norte dijo que cerraría una oficina de enlace que comparte con Corea del Sur a partir del martes y cortó la comunicación en una línea directa con líderes, una medida de presión a Seúl para que acabe con los intentos de Washington por aislar al país.

La Agencia Central de Noticias Coreana, de Corea del Norte, dijo que el estado estaba tomando la medida porque las autoridades surcoreanas se habían “confabulado” para llevar a cabo “actos hostiles” contra el país. La declaración parecía referirse a folletos críticos contra el líder Kim Jong Un enviados por activistas anti-Pyongyang en globos a través de la frontera.

“Esta medida es el primer paso en la determinación de cerrar completamente todos los medios de contacto con Corea del Sur y deshacerse de cosas innecesarias”, dijo KCNA, y agregó que el cargo norcoreano Kim Yong Chol y la hermana de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dieron la instrucción de “cortar por completo todas las líneas de comunicación y enlace” con el Sur.

La medida podría terminar avivando las tensiones entre Corea del Sur y la Administración Trump, que llevan mucho tiempo en desacuerdo sobre cómo relacionarse con el régimen de Kim. Corea del Norte ha rechazado durante meses las ofertas de conversaciones del presidente Moon Jae-in y lo criticó por cumplir con las sanciones de Estados Unidos, que son parte de la campaña de Donald Trump de “máxima presión” para obligar a Kim a renunciar a sus armas nucleares.

Hasta ahora, el régimen ha ignorado las propuestas limitadas de Moon para restablecer ciertos lazos económicos y comerciales que en el pasado representaban aproximadamente hasta el 10% de la economía de Corea del Norte. Esos fondos se han reducido prácticamente a cero desde que se impusieron sanciones mundiales al régimen de Kim por las pruebas de armas nucleares y misiles de largo alcance en 2017, ignorando las resoluciones de las Naciones Unidas.

Las dos naciones están a punto de conmemorar el vigésimo aniversario de la primera cumbre entre sus líderes, un evento que abrió esperanzas de reconciliación entre los vecinos. Después de que el partido gobernante progresivo de Moon obtuviera una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias de abril, su Gobierno hizo un nuevo esfuerzo para reiniciar ciertos intercambios que permitiesen el flujo de una pequeña cantidad de capital hacia el vecino necesitado de efectivo.

Introducir tales pasos probablemente requeriría exenciones de sanciones de Estados Unidos, algo que Trump no ha mostrado señales de proporcionar.

“Corea del Sur ha indicado continuamente que las quejas, amenazas y provocaciones del Norte serán toleradas”, dijo Soo Kim, analista de políticas de Rand Corp. que se especializa en asuntos de la península de Corea. “La flexibilidad de Seúl solo alienta las provocaciones de Pyongyang”.

Nota Original:North Korea Cuts Off Communications With Seoul Over Leaflets (3)

