Consumo de alcohol adulterado deja 18 muertos en estado mexicano de Guerrero

México, 9 jun (EFE).- La Secretaría de Salud del sureño estado mexicano de Guerrero informó que 18 personas han muerto hasta el momento por consumir alcohol adulterado durante la semana pasada.

Esta intoxicación etílica, que se dio en varios municipios de la región de la Montaña de esta entidad federativa, afecta también a otras 16 personas, 8 de ellas en mejoría, 4 estables y otras 4 en estado grave.

Las autoridades de salud de Guerrero iniciaron una investigación por el suceso y han visitado los establecimientos en los que fueron expedidas las bebidas.

En un principio, el alcohol bajo sospecha era tequila de la marca Rancho Escondido, aunque también se investiga las firmas 100 años y Jalón.

Este martes, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) de México salió al paso de las sospechas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg), que recomendó no consumir ese producto, al asegurar que Rancho Escondido "no es tequila".

"Algunos medios de comunicación han publicado dicha noticia señalando a este producto como 'Tequila', a pesar de que en su etiqueta y en el comunicado de Copriseg se declara como 'licor de agave'", señala el comunicado.

En cualquier caso, las autoridades de Guerrero siguen tomando muestras de los productos sospechosos, que se están analizando en un laboratorio autorizado.

Además, mantienen la recomendación de "no consumir este tipo de bebidas mientras siguen su curso las investigaciones y análisis de laboratorio para determinar la responsabilidad correspondiente".

La ingesta de alcohol adulterado ha dejado más de un centenar de muertes en México en estados como Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán durante esta pandemia, en la que la producción de cerveza en el país quedó suspendida desde finales de marzo y hasta el 31 de mayo.

A principios de mayo murieron en Jalisco al menos 25 personas por esta causa, en una intoxicación que afectó a 77 consumidores.

En el céntrico estado de Puebla, unas 40 personas de distintas localidades han perdido la vida por la misma causa en estos tiempos de confinamiento.

Todos los decesos están asociados a alcohol adulterado de alta graduación, pese a que el país no ha sufrido desabastecimiento de licores destilados pese al cierre de las actividades económicas.