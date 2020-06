Colombia repudia indignada las amenazas de muerte a un médico por la muerte de una paciente

En la imagen, el médico José Julián Buelvas Díaz, especialista en medicina interna y cuidados intensivos de la Clínica Adela de Char, en Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla, dos de las ciudades de Colombia donde más crecen los contagios y las muertes por coronavirus. EFE

Barranquilla (Colombia), 9 jun (EFE).- Un médico colombiano recibió amenazas de muerte en su propia casa en Barranquilla por la muerte de una paciente enferma de COVID-19, lo que provocó la condena unánime de sus colegas y autoridades que se han volcado a identificar a los autores de ese delito que indigna hoy al país.

La víctima es el médico José Julián Buelvas Díaz, especialista en medicina interna y cuidados intensivos de la Clínica Adela de Char, en Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla, dos de las ciudades de Colombia donde más crecen los contagios y las muertes por coronavirus.

Buelvas denunció en un video que el lunes recibió dos amenazas de muerte: una nota fúnebre en el hospital donde trabaja, y otra, una corona mortuoria enviada a su apartamento en Barranquilla.

"Me acusan de haber dejado morir a una señora en pandemia en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros, es imposible que dejemos morir a alguien, nosotros fuimos formados para salvar gente", dijo entre sollozos el galeno, quien pidió "ayuda y auxilio al Gobierno nacional" no solo para él sino para sus colegas de la clínica y todos los médicos de Colombia.

Buelvas, que en el video aparece sosteniendo la corona funeraria, divulgó además la nota que recibió en su lugar de trabajo en la que le dan 24 horas para que renuncie y le amenazan con "meterle una bala en esa cabeza", "pasarle un buen cuchillo por el cuello", o incluso con asesinar a miembros de su familia.

"¿Por Dios, hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia", se pregunta el médico en el video.

REPUDIO NACIONAL

Las amenazas causaron repudio unánime en el país, comenzando por el presidente colombiano, Iván Duque, quien ordenó a la Policía atender inmediatamente ese caso y descubrir a los autores.

"Nos indigna y duelen las amenazas a médicos y personas que están salvando vidas en nuestro país en medio del COVID-19", dijo Duque en su cuenta de Twitter, y prometió "identificar y llevar a la justicia a quienes han cometido estos delitos que definió como "un comportamiento ruin, bajo, y la peor expresión de la maldad".

La Fiscalía General anunció enseguida que un grupo de investigadores inició la recopilación de pruebas que permitan identificar a los autores de las amenazas al médico.

Pese a que desde que comenzó la pandemia en Colombia numerosos trabajadores de la salud ha sido hostigados e incluso amenazados por personas que creen que pueden contagiarlos de COVID-19, nunca la situación había llegado tan lejos como en el caso del doctor Buelvas.

PROTESTAS DE MÉDICOS

Por esa razón, los médicos y enfermeras de distintos hospitales y clínicas de Barranquilla salieron hoy a manifestarse con pañuelos blancos para exigir respeto a su trabajo y garantías de seguridad, y en Bogotá fue convocado para esta noche un cacerolazo frente al Hospital Universitario San Ignacio.

La Federación Médica Colombiana y la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), también expresaron su condena a las amenazas contra Buelvas y todo el personal de la salud, y exigieron al Gobierno que garantice el bienestar del galeno y el ejercicio de la profesión.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también se refirió a las amenazas y manifestó que "no tiene ninguna presentación y es absolutamente intolerable una actitud de esa naturaleza".

"Desde el Gobierno nacional no podemos aceptar este tipo de actitudes", dijo el ministro, quien subrayó el compromiso de "dar con los responsables y hacerles afrontar las consecuencias penales y legales" porque no se tolerará "cualquier situación de esta naturaleza contra los médicos, los trabajadores de la salud y cualquiera que trabaje dentro de una misión médica".

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se sumó a las manifestaciones de repudio y aseguró que en esa ciudad y su área metropolitana no permitirán "estas agresiones hacia las personas que nos cuidan".

En la clínica La Asunción, en donde también trabaja Buelvas, esta mañana fue recibido con una calle de honor por sus compañeros, quienes lo animaron a "seguir adelante en la tarea de salvar vidas".

ALARMA EN BARRANQUILLA POR LA PANDEMIA

La situación por la pandemia de coronavirus es delicada en el departamento del Atlántico y especialmente en Barranquilla, su capital, y municipios que componen su área metropolitana, por el elevado número de contagios y muertos, acelerados en los últimos cinco días.

En todo el departamento del Atlántico hay 6.761 contagios del total de 40.719 confirmados en Colombia, lo que equivale al 16,6 % del total nacional, siendo que la población de esa región, de 2,5 millones de habitantes, representa el 5,2 % del país.

Barranquilla, cuarta ciudad Colombia, tiene 3.494 contagios y 148 fallecidos por COVID-19 y la vecina Soledad registra 1.974 casos positivos y 47 muertos, situación que tiene en alerta a las autoridades por el incremento registrado desde comienzos de junio.

En los últimos seis días el Atlántico encabezó la lista de fallecimientos y de las 49 defunciones del lunes, más de la mitad, 28 en total, tuvieron lugar en esa región, que tiene una tasa de mortalidad superior a la media nacional.

Las autoridades de Barranquilla y su área metropolitana aseguran que entre las dificultades que tienen para frenar la expansión de la pandemia están la desinformación, la indisciplina social y la falta de solidaridad, manifestada incluso en la negativa de muchas personas a dejarse tomar la prueba de COVID-19 por la creencia de que pueden ser contagiados por el personal sanitario en ese procedimiento.