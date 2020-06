Centeno ve "prematuro" valorar posible candidatura de Calviño al Eurogrupo

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Lisboa, 9 jun (EFE).- El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, que finalizará su mandato el próximo 13 de julio, consideró hoy "prematuro" valorar una posible candidatura de la ministra de Economía española, Nadia Calviño, para sucederle en el cargo.

"Es prematuro hacer descripciones sobre potenciales candidatos", dijo Centeno al ser cuestionado por la prensa portuguesa sobre si consideraba que Calviño tenía un "buen perfil" para sucederle al frente del Eurogrupo.

Centeno, que anunció hoy su decisión de dejar el Ministerio de Finanzas luso, señaló que la carrera por la presidencia del Eurogrupo "es un proceso que típicamente es bastante competitivo y obviamente el Gobierno portugués tomará una posición cuando llegue el momento".

"Ya no seré yo quien tome esa posición", recordó el todavía ministro de Finanzas portugués, que este jueves comunicará oficialmente a sus compañeros del Eurogrupo que no buscará un segundo mandato.

Su sucesor, escogido entre los titulares de Economía y de Finanzas de la eurozona, será decidido en la reunión del 9 de julio, que todavía estará presidida por el portugués para asegurar una elección y transición suaves, según explicaron fuentes europeas.

Por el momento, ningún ministro de la eurozona ha manifestado su intención de presentarse como candidato a la presidencia del Eurogrupo para el próximo mandato, que estará marcado por la recesión generada por la pandemia y la recuperación posterior.

Cuestionada en febrero sobre una posible candidatura, Calviño no quiso entrar en especulaciones: "Creo que no tenemos ningún interés en entrar en este tipo de especulaciones. Yo, por mi parte, no dedico ni un segundo de mi día a pensar en estas cuestiones", dijo.

Desde que se creó la función de presidente del Eurogrupo en 2004 ningún español ha ocupado el cargo, por el que han pasado el luxemburgués Jean-Claude Juncker (2004-2013), Djisselbloem (2013-2015 y 2015-2018) y Centeno (2018-2020).