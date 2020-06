Bruselas quiere UE deje de ser refugio de sitios web de pornografía infantil

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET /Archivo

Bruselas, 9 jun (EFE).- Bruselas quiere impulsar una respuesta europea al abuso y la explotación de los menores, un problema amplificado con la pornografía infantil en internet, cuyo epicentro se encuentra ahora en Europa, explicó este martes la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.

"En años recientes, Europa se ha convertido en el punto negro global del alojamiento de imágenes de abuso sexual a niños. Casi el 90 % de los sitios web se encuentran en la UE, especialmente en Holanda", explicó la comisaria en un seminario por internet sobre la prevención y lucha contra el abuso y explotación sexual de menores.

La comisaria se refirió al aumento de los informes sobre material pedófilo en internet, que pasaron de un millón en 2010 a 17 millones en 2019.

El problema se ha ampliado además con la pandemia de coronavirus, tanto en Europa como en Estados Unidos, añadió.

Como los intercambios de material se producen entre países y continentes "tenemos que trabajar juntos, entre países y entre fronteras", subrayó la comisaria, que valoró en particular el papel que Europol desempeña en ese ámbito.

Johansson se refirió además a la estrategia europea que tiene previsto presentar "pronto" para luchar contra los abusos a menores.

Los Estados miembros "deberían tener unidades de policía especializadas para combatir los abusos y equipos para la identificación de las víctimas", consideró la comisaria, que aseguró que Bruselas apoyará a las policías nacionales para contar con la tecnología necesaria para perseguir esos delitos.

Dijo además que la UE necesita un centro europeo para prevenir y combatir los abusos a menores y apoyar a las víctimas.

En el seminario participó asimismo el ministro de Justicia de Holanda, Ferdinand Grapperhaus, que consideró "vergonzoso" que su país albergue la mayor parte de los sitios web que difunden esas imágenes, algo que atribuyó a la condición de Holanda de potencia tecnológica y digital.

Explicó las medidas que ya se aplican en el país y se pondrán en marcha en el futuro próximo para combatir el problema, que incluye diálogo con las empresas de internet para que colaboren en la lucha contra la difusión de ese tipo de material y retiren esos contenidos.

"Vamos a empezar a nombrar y avergonzar a los que no colaboren", aseguró el ministro, que pidió un enfoque "europeo" para abordar el problema de los abusos a menores.

Durante el evento, coorganizado junto con la comisaria por la eurodiputada socialista Caterina Chinnici, el actor estadounidense Ashton Kutcher, cofundador de Thorn, organización dedicada a la lucha contra la trata de personas, envió un vídeo en el que denunció los abusos a menores y expresó su apoyo a toda iniciativa para combatirlos.

"Una vez conoces la realidad de este problema, ya no puedes ignorarlo", subrayó el actor.