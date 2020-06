Bonnie Pointer, de las Pointer Sisters, muere a los 69 años

Bonnie Pointer, una de las integrantes originales del grupo The Pointer Sisters, conocidas por éxitos como "I'm So Excited" y "Jump (For My Love)", murió a los 69 años, informó este lunes la agrupación a través de su sitio web.

Las hermanas -Bonnie, Anita, Ruth y June- comenzaron a cantar en el templo de su padre en Oakland, California, y saltaron a la fama en la década de 1970.

El cuartero ganó el primero de tres premios Grammy por su hit de 1975 "Fairytale", coescrito por Bonnie y Anita.

Bonnie Pointer dejó el grupo a mediados de esa década y se convirtió en solista.

"Debido al talento, el impulso y la determinación de Bonnie, las Pointer Sisters, ganadoras de varios Grammy, existen y han tenido la gran fortuna de pasar dos décadas en la cima de las listas y cerca de 50 años actuando para públicos que agotaron localidades en todo el mundo", dice el comunicado del grupo.

"Nuestra familia está devastada", dijo Anita Pointer a la cadena CNN en un comunicado. "En nombre de mis hermanos, yo y toda la familia Pointer, les pedimos sus oraciones en este momento".

