Bocas tapadas... pero con sonrisas

SHOTLIST BRUSELAS, BÉLGICA8 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general mesera usando mascarilla con su rostro impreso2. Primer plano mesera usando mascarilla con su rostro impreso3. Plano medio cliente con mascarilla con rostro impreso 4. SOUNDBITE 1 - Charles de Bellefroid, director de Cheesebox (hombre, francés, 16 seg.): "Nos parecía un poco deshumanizante, en algunos sectores no facilita el comercio o los intercambios. Entonces quisimos volver a poner una sonrisa, un rostro a las personas, una identidad. Y se nos ocurrió la idea de imprimir caras en los cubrebocas." "On trouvait ça un peu déshumanisant, et c'est vrai que dans certains secteurs ça ne facilite pas le commerce ou les échanges, et du coup on a voulu remettre un smile, un sourire, un visage sur les gens, une identité en fait. Et du coup nous est venu l'idée d'imprimer des visages sur des masques." 5. Plano medio cliente de restaurante tomándose una foto, para su mascarilla impresa6. Primer plano cliente de restaurante tomándose una foto, para su mascarilla impresa7. Paneo de derecha a izquierda cliente de restaurante tomándose una foto, para su mascarilla impresa 8. SOUNDBITE 2 - Audrey, cliente (mujer, francés, 3 seg.): ""Me encanta, al menos nos reconocen. Se ve cómo son las personas, es una iniciativa muy linda"" "Je trouve ça top, au moins on nous reconnait. On voit directement de quoi ont l'air les gens, donc très belle initiative." 9. Plano general mesero usando mascarilla con su rostro impreso10. Primer plano mesero usando mascarilla con su rostro impreso