Bajan los casos y las muertes por COVID-19 en Nicaragua, según el Gobierno

Trabajadores del Hospital Alemán Nicaragüense son vistos con tapabocas y trajes de protección en la entrada de la consulta externa en Managua (Nicaragua). EFE/ Carlos Herrera/Archivo

Managua, 9 jun (EFE).- El Gobierno de Nicaragua reportó este martes una ligera merma en el número de casos y muertes a causa de la pandemia de la COVID-19, con respecto a la semana pasada, mientras que el gremio médico advierte de un posible incremento.

El ministerio de Salud informó de 346 nuevos casos de COVID-19, un 3,6 % menos que los 359 reportados el martes pasado, mientras que el número de muertos pasó de 11 a 9, para una merma del 18,1 %, de acuerdo con los datos presentados por la ministra de Salud, Martha Reyes, a través de medios del Gobierno.

En el informe sobre la pandemia, Reyes afirmó que, en los últimos siete días, "se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento".

La ministra no atribuyó los decesos de las personas en seguimiento a la pandemia, sino a casos de "tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas".

Con los datos presentados este martes, el total de casos de COVID-19 reconocidos por el Gobierno de Nicaragua asciende a 1.464, y la cantidad de muertos ahora suma los 55.

Los números del Gobierno no reflejaron la advertencia hecha por las asociaciones médicas de Nicaragua el pasado día 1, cuando llamaron a los nicaragüenses a realizar una "cuarentena voluntaria nacional", debido a que la pandemia "amenaza con agravarse en los próximos días y semanas, con terribles y funestas consecuencias".

Según el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuestos por una red de médicos y voluntarios que verifican y confirman casos relacionados con la pandemia, hasta el pasado día 3, el número de personas contagiadas era de 5.027, con 1.114 fallecidos.

El Gobierno de Nicaragua hasta ahora no ha establecido ningún tipo de restricciones para contener la pandemia en el país, y promueve actividades de aglomeración, aunque desde mayo pasado acepta algunas medidas de prevención social.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han reiterado su preocupación por el caso de Nicaragua en medio de la pandemia.