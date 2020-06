Apple lanzará programa de intercambio de Mac en EE.UU. y Canadá

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea lanzar un programa de intercambio de computadores Mac la próxima semana en sus tiendas minoristas en Estados Unidos y Canadá, agregando los dispositivos a un esfuerzo que ya está vigente para otros productos.

El gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, informó a los empleados minoristas que el nuevo programa comenzará el 15 de junio en EE.UU. y el 18 de junio en Canadá, según personas familiarizadas con el asunto. Los clientes pueden cambiar un computador Mac por crédito para comprar un computador nuevo o cargar el valor del canje a una tarjeta de regalo de Apple.

Los clientes han podido intercambiar previamente sus computadores Mac a través del sitio web de la empresa. Apple ya ofrece programas de intercambio en sus tiendas para muchos otros productos, incluidos iPhone, iPad y Apple Watch.

La medida podría ayudar a impulsar las ventas de computadores Mac al brindar a los clientes una forma de obtener crédito para un nuevo modelo en el punto de compra. Sin embargo, el impacto total del programa probablemente tomará varias semanas más porque alrededor de 200 de las tiendas minoristas de Apple todavía están cerradas debido a las precauciones por el covid-19.

Las ventas de computadores Mac generaron alrededor de US$25.700 millones en el año fiscal 2019, o casi 10% de los ingresos anuales totales de la compañía.

Bloomberg News informó el sábado pasado que Apple también se está preparando para lanzar planes de pago a plazos para computadores Mac, iPad, AirPods y otros dispositivos a través de la Apple Card en un futuro próximo.

Nota Original:Apple to Launch Mac Trade-in Program at U.S. Retail Stores

