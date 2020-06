Una policía de Nueva York suspendida al publicar meme de linchamiento a Obama

La agente de Nueva York fue suspendida sin salario durante los próximos 30 días, y el inspector general del sistema de tribunales inició una investigación que determinará si se decide aplicar más medidas, según indicaron los medios locales. EFE/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 8 jun (EFE).- Una policía de Brooklyn fue suspendida después de haber publicado en las redes sociales un meme racista que representa un linchamiento del expresidente de EE.UU. Barack Obama, a quien describe como "traidor".

Terri Pinto Napolitano, una agente de los tribunales de Brooklyn, en Nueva York, fue expulsada temporalmente y tuvo que entregar su arma tras la publicación en Facebook el pasado fin de semana, en la que escribió "No cederemos. Tu día llegará, traidor", bajo la imagen del ficticio ataque a Obama.

Napolitano también posteó otro meme en el que podía verse a la antigua secretaria de estado Hillary Clinton de camino a la horca junto al texto "Esto no acaba hasta que la señora gorda se balancee", en referencia a un ahorcamiento.

La agente de Nueva York fue suspendida sin salario durante los próximos 30 días, y el inspector general del sistema de tribunales inició una investigación que determinará si se decide aplicar más medidas, según indicaron los medios locales.

“El Sistema Unificado de Cortes ha podido saber que uno de nuestros empleados ha publicado en Facebook una foto racista repugnante", dijo en una carta interna a los empleados la juez que encabeza la unidad, Janet DiFiore.

"Este comportamiento es aberrante para cualquiera, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero en este momento crítico de nuestra historia, cuando nuestra nación está tambaleándose por la muerte de George Floyd y sus consecuencias, es una ofensa nauseabunda e imperdonable contra todos los compañeros de nuestro sistema de tribunales", agregó.

Varios de los agentes de policía que trabajan en las cortes también respondieron al meme de Napolitano en las redes sociales, señalando que "nunca es apropiado y especialmente no en momentos como este", mientras que el sindicato de los oficiales de las cortes dijo en redes sociales que no "apoya" este tipo de publicaciones, utilizando la etiqueta de "BlackLivesMatter" (La vida de los negros importa).