Trump aún no ha informado a Alemania que planea retirar tropas

(Bloomberg) -- El Gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, indicó que no ha recibido ningún aviso oficial de Washington sobre planes para retirar las tropas estadounidenses de ese país, la última señal de deterioro de las relaciones entre los dos países.

“Hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes de Estados Unidos sobre si estos planes realmente se llevarán a cabo o no”, dijo la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, durante una conferencia de prensa realizada en Berlín el lunes, días después de que la noticia fuera informada por numerosos medios de comunicación. “Solo conocemos la información que está en la prensa”.

El jefe de la Oficina de Información y Prensa de Merkel, Steffen Seibert, anteriormente dio una respuesta similar cuando se le preguntó lo mismo en una conferencia de prensa regular.

La instrucción del presidente de EE.UU., Donald Trump, de retirar a 9.500 soldados de Alemania sorprendió a las autoridades y puso de manifiesto cuánto se han enfriado las relaciones entre Washington y Berlín.

“El hecho es que la presencia de soldados estadounidenses en Alemania sirve para la seguridad general de la OTAN, y también para la seguridad estadounidense”, dijo Kramp-Karrenbauer. “Esa es la base de nuestra cooperación”.

Merkel y Trump se han enfrentado en reiteradas oportunidades sobre distintos temas, desde comercio internacional hasta estrategia de defensa. Ambos también han tomado diferentes caminos para combatir el coronavirus. El mes pasado, Merkel rechazó el plan del presidente de EE.UU. de celebrar una cumbre del Grupo de los Siete en persona en junio.

“El presidente está castigando a Merkel no solo por rechazar su invitación a la reunión del G-7, que claramente es una artimaña política aquí en Washington, sino por otros desaires percibidos”, escribió en Twitter Jim Townsend, exfuncionario del Pentágono para política europea y de la OTAN. “Es muy transparente. Los aliados se preguntan si ellos son los siguientes”.

Si bien Trump ha insistido durante mucho tiempo en que Alemania debe aumentar el gasto en defensa, Merkel se ha mantenido firme en una serie de temas, insistiendo en un enfoque multilateral basado en normas para asuntos de economía mundial y respaldando un gasoducto que llevaría gas ruso a Alemania pese a la oposición estadounidense.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prometió impulsar una mayor unidad política en la alianza transatlántica y dijo que la pandemia de coronavirus está magnificando una serie de amenazas a la seguridad de la alianza. Citó la fortaleza militar rusa, el terrorismo en Oriente Medio, la desinformación alentada por el Estado y el ascenso geopolítico de China.

“La fuerza militar es solo una parte de la respuesta; también necesitamos utilizar a la OTAN de una manera más política”, dijo Stoltenberg en un evento en línea realizado el lunes. “Esto significa llevar todos los problemas que afectan nuestra seguridad a la mesa de la OTAN, para que podamos forjar un consenso de manera más sólida, pronta y sistemática”.

Legisladores y funcionarios del Gobierno en Berlín criticaron la decisión de Trump sobre las tropas, que reduciría las fuerzas estadounidenses en Alemania en un poco más de una cuarta parte, considerándola una ofensa.

Pero el impacto final en la seguridad del país se considera limitado. La fuerza de las tropas estadounidenses en Alemania se ha reducido a alrededor de 34.500, frente a un máximo de 274.000 durante la década de 1960, y Kramp-Karrenbauer insinúa que el mayor impacto recaería sobre las personas involucradas.

Las cooperaciones germano-estadounidenses son “la base sobre la cual muchos soldados estadounidenses se han convertido en un elemento real dentro de la sociedad alemana, se han integrado bien en las comunidades y juegan un papel importante”, dijo.

