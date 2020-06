Tena dice que Chivas no contratará refuerzos

El entrenador de Chivas, Luis Fernando Tena. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 8 jun(EFE).- El entrenador de Chivas de Guadalajara, Luis Fernando Tena, anunció este lunes que no llegarán refuerzos a la institución, pues cuenta con una plantilla "de alto nivel", para encarara el torneo Apertura mexicano.

Tena habló de la posible salida del atacante José Juan Macías, quien regresó a Chivas en diciembre pasado tras un año con el León y del portero Raúl Gudiño.

Por ambos jugadores el club ha recibido propuestas.

"El plantel está muy bien, si a mi me dicen que se queda el mismo plantel del torneo anterior, yo feliz. Entiendo que Raúl (Gudiño) tenga inquietudes, que JJ (Macías) tenga inquietudes, pero es un plantel completo con el que podemos pelear bien el siguiente torneo", señaló en videoconferencia de prensa.

En el caso de Macías, por quien se interesan equipos de Europa, el estratega preferiría que el delantero se quedara por la buena actuación que tuvo durante las 10 fechas del torneo reciente, pero sabe que cuenta con el recién llegado Ángel Zaldívar.

"Como técnico no quiero que se vaya Macías, está claro que es un gran jugador, con una gran mentalidad, pero tenemos que estar preparados por si llega a una gran oferta, el club y el mismo jugador la tomarán, tengo que pensar que puede que no esté y también Zaldívar nos va a ayudar", señaló.

Aceptó que Gudiño, quien durante el pasado torneo no fue titular, tiene la "inquietud" de irse del club. Si se concreta la salida, Tena echaría mano de quienes ya están en la institución.

"Raúl está un poco inquieto de querer salir, sí han llegado ofertas a nuestra directiva y la cuestión económica también podría ayudar, a mi me gustaría que se quedara, es un muy buen portero, pero también está (Miguel) "Wacho" Jiménez, Toño Torres", dijo.

Tras 10 días de descanso, este lunes el equipo se sometió a exámenes médicos y físicos para medir su estado físico con miras al regreso a los entrenamientos en la cancha, que podría ocurrir esta misma semana si los directivos de la LigaMX y las autoridades sanitarias lo permiten.

Con estrictas medidas sanitarias y de distanciamiento para evitar un posible contagio de COVID-19 entre los jugadores, médicos realizaron tomas de sangre para análisis de laboratorio, además de un electrocardiograma y un ecocardiograma para medir su actividad cardiaca.

Tena confió en que el plantel pueda volver a entrenarse en sus instalaciones en Verde Valle para comenzar la preparación de cara al torneo, luego de que el Clausura 2020 fuera suspendido de manera definitiva tras 56 días de pausa debido a que no había condiciones sanitarias para continuar, incluso sin la presencia del público.

Tena espera que el torneo inicie en la segunda quincena de julio si no hubiera más cambios y señaló que seis semanas "son suficientes" para que el plantel retome fuerza e inicie en buena forma la liga.