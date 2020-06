Renuncia editor del New York Times tras polémica columna

NUEVA YORK (AP) — El editor de la página editorial de The New York Times renunció en medio de la indignación por la columna de un senador republicano en la que apoyaba el uso del ejército para disipar las protestas por la muerte de un afroestadounidense, irritación que se agudizó cuando se reveló que el editor no había leído el texto antes de su publicación.

El periódico anunció el domingo que James Bennet, quien había supervisado las páginas de opinión del Times desde 2016, había renunciado con efecto inmediato.

La columna del senador Tom Cotton, titulada “Envíen a las tropas" y que fue publicada primero en línea el miércoles por la tarde, generó una revuelta entre los periodistas del Times, y hubo quienes dijeron que ponía en riesgo a los empleados de raza negra. Algunos miembros del personal se reportaron enfermos el jueves en protesta, y el diario indicó que, luego de una revisión, se encontró que el texto no cumplía con sus estándares.

El director del Times A.G. Sulzberger señaló en un comunicado que estaba agradecido por los cambios que Bennet había hecho a las páginas de opinión del diario, incluido ampliar la variedad de voces.

Katie Kingsbury, ganadora del Premio Pulitzer por artículo de opinión, supervisará las páginas de opinión hasta las elecciones de noviembre, informó el Times.

Luego de la publicación de la columna de Cotton, el Times anunció varios cambios, incluyendo ampliar sus operaciones de verificación de datos y reducir el número de artículos de opinión escritos por colaboradores externos.