¿Qué pasará con los republicanos después de Trump?: J. Bernstein

(Bloomberg) -- Ahora que el presidente, Donald Trump, está claramente detrás en las encuestas, ha habido una ola de especulaciones sobre qué pasará con el Partido Republicano después de perder las elecciones. Probablemente lo mejor que se puede decir al respecto es que es demasiado pronto: Trump podría ganar por poco un segundo mandato, o el exvicepresidente Joe Biden podría obtener más de 400 votos electorales, o podría pasar cualquier cosa entre esas dos posibilidades. E incluso si el presidente pierde, se podría suponer que la reacción del partido diferirá dependiendo del margen de derrota y otras variables.

Pero jugaré un poco. Josh Kraushaar de National Journal tiene un buen artículo que resume las especulaciones y agrega algunas propias. Kraushaar se ubica en el medio: sospecha que “el escenario más probable es que un Trump fuera del poder aún sea visto de forma favorable por la mayoría de los republicanos, pero ya no será la fuerza política que pueda seleccionar a los ganadores de las primarias ni definir la estrategia legislativa del partido”. ¡Plausible! Pero también lo es la suposición de George Will de que el día después de la elección, los republicanos abandonarán a Trump y afirmarán que en realidad nunca lo apoyaron. Y también lo es la especulación de que Trump aún podría postularse y ganar la nominación en 2024 si pierde en noviembre.

La cuestión es que, después de todo, no creo que tenga mucho que ver con Trump. Kraushaar dice que Trump seguirá activo “en Twitter y más allá”, pero es el más allá lo que realmente importa aquí, específicamente, si los medios de tendencia republicana aún lo tratarán como el líder del partido. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los políticos republicanos estarán felices de verlo desaparecer, y lo mismo ocurre con casi todos los profesionales de campaña y los que trabajan en el Gobierno del partido. Pero, por supuesto, si fuera por ellos, Trump no habría llegado a la nominación en 2016.

La verdad es que los medios de comunicación de línea republicana tienen una gran influencia dentro del partido y si eligen tratar a Trump como el presidente legítimo en toda la administración de Biden no hay mucho que los políticos republicanos y otros actores del partido puedan hacer al respecto.

Eso es un gran problema. Kraushaar dice que los republicanos “no son suicidas” y, por lo tanto, evolucionarán según sea necesario para ganar las elecciones. Los políticos, los profesionales de campaña y los que trabajan en el Gobierno, y la mayoría de los grupos de interés alineados con el partido, ciertamente tienen fuertes incentivos para intentar hacerlo. Pero Fox News, los programas de radio y el resto del mercado conservador podrían estar mejor si los demócratas están en la Casa Blanca. Eso no quiere decir que Rush Limbaugh y Sean Hannity quieran que los republicanos pierdan ni intentarían que eso suceda. Solo que los incentivos son importantes y cuando no apuntan en la dirección correcta, el comportamiento de las personas tiende a seguirlos.

Lo que esto significa para la influencia de Trump después de la presidencia no está claro. No tengo idea de cómo los medios de comunicación de línea republicana juzgarán sus propios mercados: ¿es mejor seguir con el producto probado o comenzar a probar nuevos? Lo que sí sé es que los resultados de las elecciones siempre son fáciles de explicar y, si les interesa quedarse con Trump, los presentadores de los programas de entrevistas podrán convencerse a sí mismos de que una victoria de Biden fue a pesar de Trump, no debido a él.

