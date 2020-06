Nueva Zelanda declara victoria sobre el nuevo coronavirus

SHOTLIST WELLINGTON, NUEVA ZELANDA8 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Travelling primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern y Dr Ashley Bloomfield director general de Salud llegando a conferencia de prensa2. Paneo de izquierda a derecha de Jacinda Ardern a periodistas 3. SOUNDBITE 1 - Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda (mujer, inglés, 11 seg.): "Reporter: What was your immediate reaction when you heard there were no active cases of covid 19 remaining in New Zealand? Jacinda Ardern: I did a little dance, I showed Neve (Baby daughter,ed), she was caught by surprise but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless." 4. SOUNDBITE 2 - Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda (mujer, inglés, 23 seg.): "Hoy no hay casos activos en Nueva Zelanda. En los últimos 17 días hemos examinado a casi 40.000 personas para detectar covid 19 y ninguna dio positivo. No hemos tenido a nadie hospitalizado por covid 19 durante 12 días. pasaron 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria, y 22 días desde que esa persona terminó su autoaislamiento." "Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for covid 19 in the past 17 days, and none have tested positive. We have had no one in the hospital for covid 19 for 12 days. It has been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self isolation." 5. Plano general Jacinda Ardern y Dr Ashley Bloomfield durante conferencia de prensa6. Plano medio Jacinda Ardern y Dr Ashley Bloomfield durante conferencia de prensa NUEVA ZELANDA8 DE JUNIO DE 2020FUENTE: TWITTER / @SUPERRUGBYNZRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 7. Videografía tuit animado de @SuperRugbyNZ anunciando que el público podrá acceder a los estadios WELLINGTON, NUEVA ZELANDA21 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Paneo de izquierda a derecha pub Panhead 9. Plano medio bar con cartel: 'Estamos de regreso' WELLINGTON, NUEVA ZELANDA18 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano medio niños llegando a sus escuelas tras confinamiento11. Plano medio niños llegando a sus escuelas tras confinamiento, despedidos por sus padres12. Plano medio niños jugando en la escuela ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: El rugby neozelandés abre sus puertas al público =(Fotos archivo)= Wellington, 8 Jun 2020 (AFP) - El Súper Rugby Aotearoa, una versión del Súper Rugby reducida a los clubes de Nueva Zelanda, será el sábado la primera competición deportiva importante en el mundo en reabrir sus puertas al público, que será autorizado a acudir sin restricciones a las gradas de los estadios."Súper Rugby Aotearoa será la primera competición de rugby profesional en el mundo que permitirá un retorno masivo de los aficionados en la era del COVID-19 cuando se reanude el sábado en Dunedin", anunció este lunes la federación neozelandesa, New Zealand Rugby, en un comunicado.Esta competición es una versión reducida del Súper Rugby, en el cual se enfrentaban equipos de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Argentina y Japón antes de la suspensión prematura en marzo debido a la epidemia de coronavirus.El campeonato Súper Rugby Aotearoa será disputado solamente por los cinco equipos neozelandeses y sustituye temporalmente a la competición multinacional.El torneo comenzará el sábado con el choque en Dunedin, en la isla del sur, entre la franquicia local, los Highlanders, y los Chiefs de Hamilton. El domingo, los Blues de Auckland recibirán en Eden Park a los Hurricanes de Wellington.A los espectadores se les recomendará, sin obligación ninguna, geolocalizarse en el estadio, con una aplicación en el teléfono móvil, en caso de síntomas de coronavirus. "El mundo va a poner los ojos en nosotros", dijo Roger Clark, presidente de los Highlanders."Estamos increíblemente orgullosos de ser la primera competición deportiva profesional en el mundo en permitir a nuestros equipos jugar de nuevo ante nuestros aficionados", declaró, por su parte, el presidente de New Zealand Rugby, Mark Robinson. - Otras competiciones con público - Varias competiciones deportivas se han reanudado en el mundo entero, pero la mayoría lo hicieron a puerta cerrada, o con un número limitado de espectadores.En Hungría, por ejemplo, la Federación de Fútbol (MLSZ) autorizó a los aficionados a volver a los estadios el último fin de semana de mayo, ocupando solo un asiento de cada cuatro y dejando al menos una fila horizontal de separación entre ellos.En Praga, un mini-torneo de tenis, reservado a la élite checa, también fue disputado durante tres días con presencia de espectadores. Pero su número fue limitado a algunos centenares, diseminados.En Taiwán, el béisbol se juega también desde mediados de mayo con el apoyo del público, pero limitado a 1.000 personas por partido.Entre estos raros ejemplos, y si se excluye a Azerbaiyán y Bielorrusia, donde las competiciones con público nunca han cesado desde el inicio de la pandemia, algunos campeonatos de grandes naciones de fútbol, como Alemania y Portugal, se han reanudado. Pero a puerta cerrada.España, cuyo campeonato de fútbol se reanuda este fin de semana, no excluye la presencia de público, pero su gobierno se muestra más prudente en la materia.El campeonato de Súper Rugby Aotearoa debía inicialmente reanudarse sin espectadores, pero el gobierno neozelandés anunció este lunes el levantamiento de las restricciones en el país gracias a los avances registrados en la lucha contra la epidemia.Las autoridades anunciaron en este sentido que Nueva Zelanda no contaba con ningún caso activo.El archipiélago del Pacífico Sur, que tiene una población de cinco millones de habitantes, contabilizó en total 1.154 casos confirmados y 22 fallecimientos.Ninguna nueva contaminación ha sido registrada desde hace 17 días y desde hace una semana no hay casos activos.ns/erl/zm/psr/mcd ------------------------------------------------------------- Nueva Zelanda da el alta al último caso activo de coronavirusWellington, 8 Jun 2020 (AFP) - Nueva Zelanda no tiene casos activos del nuevo coronavirus, anunciaron este lunes las autoridades sanitarias después de que se diera el alta al último paciente que quedaba en aislamiento.El director general del ministerio de Salud, Ashley Bloomfield, lo interpreta como un éxito del que todo el país debería sentirse orgulloso. "No tener casos activos por primera vez desde el 28 de febrero es sin duda un hito importante en nuestro camino pero, como hemos dicho anteriormente, será esencial mantener la vigilancia contra la covid-19", señaló en un comunicado.Nueva Zelanda ha sido elogiada por su respuesta a la epidemia de coronavirus, que pasó por un confinamiento estricto de siete semanas hasta mayo. El archipiélago del Pacífico Sur, con una población de cinco millones de habitantes, contabilizó 1.154 casos confirmados y 22 muertes.No se tiene constancia de nuevos contagios desde hace 17 días. Hace una semana que solo quedaba un caso activo. "El último caso no tenía síntomas desde hace 48 horas y se considera que se ha curado", precisó el ministerio de Salud.ns/hr/jac/ybl/erl/lda -------------------------------------------------------------