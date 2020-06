Nueva York comienza a reabrir lentamente pero OMS alerta que virus empeora en el mundo

Actualiza con recesión oficial en EEUU, declaraciones del Banco Mundial y nuevo saldo de muertos global ///Nueva York, 8 Jun 2020 (AFP) - La ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, comenzó a reabrir este lunes su golpeada economía luego de un confinamiento de tres meses, mientras la Organización Mundial de la Salud alertó que la situación por la pandemia está "empeorando" en el mundo.La enfermedad covid-19, que ha dejado más de siete millones de infectados y más de 404.000 muertes en todo el planeta, se agrava en América Latina, especialmente en Brasil, México y Perú, los países más afectados."Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel mundial está empeorando", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia de prensa desde Ginebra.Según el jefe de la OMS, el domingo se reportaron más de 136.000 nuevos casos, "el máximo en un solo día", la mayoría en América y el sur de Asia.Unos 400.000 neoyorquinos regresaron a sus empleos este lunes, exactamente 100 días después del primer caso de coronavirus en la ciudad, en el primer día de la reapertura parcial que permite el retorno de la construcción y la manufactura. Las tiendas pueden ahora hacer entregas en la calzada o dentro del comercio a clientes que hayan hecho compras en línea."Se siente bien regresar", dijo a la AFP Michael Ostergren, gerente de la librería Shakespeare & Co. en el barrio Upper West Side de Manhattan, mientras los primeros clientes llegaban a recoger sus libros. "Todos quieren salir de casa", añadió."Este es un momento triunfal para los neoyorquinos que lucharon contra esta enfermedad", dijo el alcalde Bill de Blasio a CNN.Pero América Latina, nuevo epicentro del virus con más de 1,3 millones de casos y casi 66.000 muertes, se prepara para lo peor.Brasil tiene el tercer mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, más de 36.000, pero el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro sigue minimizando el impacto de la enfermedad y urge a las autoridades regionales a levantar las medidas de aislamiento.Críticos acusan a Bolsonaro de manipular las cifras del coronavirus luego de que su gobierno primero dejó de difundir números de nuevos casos y muertes, y luego dio información contradictoria. En México, segundo país con más decesos de la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reanudó sus giras por el país, dijo que no se someterá a una prueba de diagnóstico pese a que su jefe de seguridad social, Zoé Robledo, que le acompaña frecuentemente en sus conferencias de prensa diarias, dio positivo al virus.Perú, tercer país más afectado en la región a pesar de la cuarentena obligatoria impuesta hace 85 días, tiene su sistema sanitario al borde del colapso debido a la falta de oxígeno.En Asia persiste el miedo de que el virus aún no esté controlado, y los casos y muertes aumentan en India, cuyo gobierno autorizó la reapertura de lugares de culto y centros comerciales tras un confinamiento de 10 semanas. - ¿Más casos tras las protestas? - El coronavirus dejó más de 21.000 muertes confirmadas y probables desde marzo en la Gran Manzana, la ciudad más poblada de Estados Unidos.En el corazón de Manhattan, K.B. Barton, de 61 años, deja la tienda The Container Store con tres grandes bolsas en mano."Hice las compras en línea, y vine a buscar mi pedido. Hoy Manhattan está más movido. Estoy más feliz", dijo a la AFP, aunque lamentó que no todos lleven barbijo.La fase dos prevé la reapertura de restaurantes y peluquerías en 15 días, si los casos no aumentan.Bares y restaurantes podrán abrir en la fase tres, pero teatros y museos recién en la última fase, posiblemente a fines de julio, y con capacidad reducida.Cientos de tiendas están aún tapiadas debido a los saqueos que tuvieron lugar durante las protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco.El toque de queda de una semana impuesto por el alcalde tras los saqueos culminó este lunes a las 05h00.Temiendo una nueva ola de infecciones, el gobernador Andrew Cuomo urgió a todos los manifestantes a que se sometan a un test de diagnóstico.Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, está en recesión desde febrero tras 128 meses de crecimiento, indicó la Oficina Nacional de Investigación Económica.Y el Banco Mundial aseguró que el coronavirus ha provocado el mayor colapso de la economía mundial desde 1870. - Comercios abiertos en España -En Europa, incluso los países más afectados intentan avanzar con cautela hacia la llamada "nueva normalidad".Bares y restaurantes abrieron sus puertas en Bélgica, con medidas de distanciamiento social entre clientes. Irlanda abrió comercios y permitió reuniones de hasta seis personas y viajes de hasta 20 km fuera de casa.La reapertura en el Reino Unido, segundo país más afectado del mundo con más de 40.000 muertos, es prudente: cualquiera que entre al país debe hacer una cuarentena de dos semanas, incluido los británicos. Desconformes, las aerolíneas iniciaron acciones legales.En España, que registró más de 27.000 decesos, los partidos de fútbol de la liga se reanudarán el miércoles, luego de tres meses de interrupción.En la región de Madrid y Barcelona la fase dos del plan de desconfinamiento permite a partir de este lunes que todos los comercios abran, pero solo en un 40% de su capacidad.burs-lbc/dga -------------------------------------------------------------