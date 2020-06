Mientras la pandemia remite en España, crece el debate por el reparto de ayudas

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez (2d), la Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera (d), el ministro de Sanidad Salvador Illa (2i) y la ministra de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias (i), en el Palacio de la Moncloa, durante la reunión con los presidentes autonómicos. EFE/Moncloa

Madrid, 8 jun. (EFE).- Media España comienza este lunes la última fase del confinamiento por la pandemia de coronavirus, y la otra mitad avanza también en la desescalada, al estar la enfermedad en claro retroceso, pero mientras, aumentan las discrepancias entre los distintos gobiernos regionales por el reparto de las ayudas del Ejecutivo central para paliar sus efectos.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció este domingo que el Ejecutivo aprobará el 16 de junio un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las regiones (9.000 millones para sanidad), aunque la mayoría de ellas discrepan de los criterios de reparto.

España es un Estado muy descentralizado, con diecisiete Comunidades Autónomas con amplias competencias, entre ellas las de Sanidad.

Una parte de ese dinero se repartirá en función del gasto sanitario que ha generado la pandemia, lo que beneficiará a las regiones más afectadas, como la Comunidad de Madrid y Cataluña, pero en el reparto de otra parte influirá el volumen de población, lo que perjudica a las más despobladas.

La polémica coincide con el comienzo de la última etapa del confinamiento (fase 3) en once de las diecisiete regiones (casi 25 millones de habitantes), lo que supone, por ejemplo, moverse entre provincias de la misma región o la recuperación de todas las competencias de los ejecutivos regionales después de que el Gobierno español asumiera alguna de ellas durante la pandemia.

Otras regiones más rezagadas pasarán a la llamada fase 2, como la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León, las más afectadas por la pandemia, que se sumarán a Valencia y a tres provincias de Castilla-La Mancha, cuyas autoridades regionales prefirieron no avanzar en la desescalada.

Entre esos territorios se encuentran Madrid y Barcelona, los motores económicos de España y las ciudades que más han sufrido el impacto de la COVID-19, lo que supone sumarse a la apertura limitada de centros comerciales o del interior de locales.

Mientras, el Gobierno español ultima el decreto que aprobará mañana sobre las medidas sanitarias y de control que habrá que cumplir de cara la “nueva normalidad”, tras el final de las medidas de reducción de la movilidad y de la actividad económica.