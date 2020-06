Mañanera AMLO: El presidente no se ha hecho prueba del covid-19

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ha realizado la prueba del covid-19 luego de que un miembro de su gabinete que suele estar presente en sus conferencias de prensa diera positivo durante el fin de semana.

“No me hago la prueba (de la covid-19) porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido”

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que resultó positivo a covid-19 el domingo, solo dos días después de acompañar a López Obrador en una conferencia de prensa en el estado natal del presidente, Tabasco. El presidente pasó la semana pasada recorriendo seis estados del sur del país a medida que aumentan los casos de coronavirus.

NOTA: Mexico Virus Tracker: Casos 117,103; Defunciones 13.699

Con respecto a una pregunta sobre una posible visita a Estados Unidos para la puesta en marcha del acuerdo comercial del T-MEC, López Obrador dijo que el viaje aún no se ha confirmado y que podría realizarse en una video llamada.

López Obrador dijo que la solicitud que hizo su gobierno al Banco Mundial de un préstamo por 1,000 millones de dolares es parte de operaciones “rutinarias”. Dijo que la solicitud se realizó en 2019 y que su gobierno no aumentará la deuda pública

En respuesta a una pregunta sobre un comentario del gobernador de Jalisco afirmando que el gobierno federal estaba detrás de violentas protestas en su estado durante el fin de semana, el presidente dijo que su gobierno no busca entablar peleas con nadie, incluidos los gobernadores

El presidente espera una mayor caída en la economía en el segundo trimestre

