LISTA DEPORTES

FÚTBOL

BALOTELLI-BRESCIA

ROMA - Brescia rescinde el contrato de Mario Balotelli por no presentarse a los entrenamientos. Su preparación física para la reanudación de la temporada tras el receso por la pandemia del coronavirus estaba muy retrasada comparada con la de sus compañeros, según el club. Por Andrew Dampf. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ITALIA-DEFINICIÓN

MILÁB - El fútbol italiano podría no tener un campeón este año si la Seria A es interrumpida de nuevo por el coronavirus. La federación italiana aprueba la disputa de una liguilla o el empleo de algoritmos si no se puede completar la temporada. Si se usan algoritmos, será solo para determinar las posiciones finales, pero no habrá un campeón. Por Daniella Matar. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CORONAVIRUS-MÉXICO-TOLUCA

CIUDAD DE MÉXICO - A siete integrantes del Toluca se les detecta el coronavirus en los últimos días, según el club. No se aclara por ahora si todos los afectados son jugadores. 300 palabras. ENVIADO.

ATLETISMO

IAAF-CORRUPCIÓN

PARÍS -Comienza finalmente en París el juicio en el que se ventilarán denuncias de corrupción en la cúpula del atletismo, incluido su expresidente Lamine Diack. Según los fiscales, se cobró millones de dólares a atletas rusos para ocultar sus dopajes y permitir que siguiesen compitiendo. Por John Leicester. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AUTOMOVILISMO

HAMILTON-PROTESTAS

SIN PROCEDENCIA - Lewis Hamilton aplaude el derribamiento de la estatua de un comerciante de esclavos en Bristol, Inglaterra, y critica a sus colegas de la F1 por no denunciar las injusticias raciales en el marco de las protestas mundiales por la muerte de George Floyd en EEUU. Por Steve Douglas. 450 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

HÓCKEY SOBRE HIELO

NHL-CEO HISPANO

GLENDALE, Arizona - Por primera vez en la historia un hispano será presidente y director ejecutivo de un equipo de la Liga Nacional de Hóckey sobre Hielo de EEUU. Xavier Gutiérrez fue nombrado el lunes para ocupar ambos cargos por los Coyotes de Arizona. 250 palabras. ENVIADO.

HIPISMO

BELMONT-TIZ THE LAW

NUEVA YORK - Con el puertorriqueño Manny Franco en la monta, Tiz the Law vuela en los entrenamientos para el Belmont Stakes, que este año será la primera carrera de la Triple Corona del hipismo estadounidense, no la última, como de costumbre, debido al coronavirus. 250 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

NUEVA YORK - Las Grandes Ligas ofrecen garantizar el 50% de los sueldos prorrateados de los jugadores a lo largo de una temporada regular de 76 juegos y un aumento hasta el 75% si se logra completar la temporada, cuyo comienzo fue aplazado por el coronavirus, según personas al tanto de la propuesta. Por Ronald Blum. 555 palabras. AP Fotos. ENVIADO.__

