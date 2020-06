Líder opositor paraguayo dice no temer ir a la cárcel tras ser imputado

Fotografía tomada el pasado 1 de junio en la que se registró al presidente del opositor Partido Liberal (PLRA) de Paraguay, Efraín Alegre, quien fue imputado por presunta falsificación en gastos de campaña. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 8 jun (EFE).- Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición paraguaya, dijo este lunes a Efe que no teme ir a prisión y que acudirá a la audiencia de imposición de medidas tras ser imputado por presunta falsificación en gastos de campaña.

Alegre está citado para el 16 de junio en el proceso por producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, que también afecta a dos apoderados del partido en el departamento de Alto Paraná.

La Fiscalía se basó en la presentación de una factura, presuntamente falsa, por gastos de combustible en una estación de servicio en la rendición de cuentas de los gastos de la campaña electoral de 2018, hecha en su momento ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

"Me voy a presentar a pesar de lo arbitrario y la inconsistencia de la imputación de la Fiscalía y de una jueza (de garantías) que admite la imputación", afirmó Alegre, que atribuye el caso a una persecución política desde el oficialismo.

Añadió que ha comunicado a su equipo de asesores de que no apelará a la prisión si es lo que se decide en la audiencia.

"No voy a presentar ninguna reposición, tampoco vamos a apelar y tampoco voy a pedir ninguna medida alternativa a la prisión", acotó Alegre, quien en 2018 perdió las elecciones presidenciales ante Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.

Alegre comentó que el "pecado" de su imputación es una nota firmada por él y remitida al TSJE "sobre la rendición de cuenta donde estaría la factura clonada de fecha 1 de junio".

Y destacó que "la factura que ellos cuestionan es del 19 de julio, es decir no existía todavía" al momento en que el partido remitió los documentos a las autoridades electorales.

Por lo que manifestó que la imputación "se sustenta en un hecho imposible".

Según la Fiscalía, el dueño de una gasolinera denunció una compra de combustible por valor de 100.000 guaraníes (15 dólares) que luego apareció en la rendición de cuentas del partido con un monto de 98 millones de guaraníes (unos 14.800 dólares).

Alegre acusa de estar detrás de la imputación al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que controla una de las facciones del Partido Colorado.

Y consideró que desde esa posición, Cartes "controla las instituciones, la mayoría del Congreso (Diputados), del Senado, la Fiscalía y le tiene preso a Abdo Benítez porque tiene los votos para un juicio político".

"Entonces, entendemos que la democracia hoy en Paraguay está en su peor momento, está controlada por la mafia", apuntó Alegre.

Para el día de la audiencia está prevista una movilización de protesta a bordo de vehículos y con las medidas sanitarias pertinentes ante la COVID-19.