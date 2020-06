La venta de vehículos nuevos en México cae un 59 % en mayo por la pandemia

Fotografía fechada el 28 de marzo del 2020, que muestra una fabrica de autos en el municipio de Silao del estado de Guanajuato (México). EFE/Luis Ramírez/Archivo

México, 8 jun (EFE).- La venta de vehículos nuevos cayó un 59 % en México durante mayo en comparación con el mismo mes de 2019, pasando de las 102.402 a las 42.028 ventas, por la pandemia de COVID-19, informó este lunes la industria automotriz con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Esta caída del 59 % ocurre en el segundo mes en que formalmente estamos en contingencia sanitaria derivada de la COVID-19 y nos obligó al cierre de puestos de venta (presencial)", informó en conferencia telemática el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate.

En abril, la caída de ventas fue del 64,5 % y la industria automotriz esperaba para mayo una caída comercial todavía mayor, de entorno al 85 %, de acuerdo a estimaciones basadas en la situación del sector en Europa y China.

De todos modos, la caída del 59 % en mayo es la mayor desde 1997, ni siquiera la crisis financiera mundial de 2008 había tenido este impacto.

Rosales Zárate puntualizó que, aunque la COVID-19 ha agravado la situación, el sector atraviesa problemas desde antes de la contingencia sanitaria y ya encadena "36 meses consecutivos con resultados negativos".

Los aspectos más afectados en la industria fueron la producción y la exportación, ya que el Gobierno de México no incluyó esta industria en la lista de actividades esenciales para afrontar la pandemia de COVID-19 durante abril y mayo.

Por ello, la fabricación de vehículos se redujo un 93,7 % respecto a mayo de 2019, al producirse solo 22.119 unidades, y las exportaciones cayeron un 95,1 %, ya que solo salieron del país 15.088 vehículos ligeros.

Tras la demanda del sector, el Gobierno de México incluyó a la fabricación de industria automotriz dentro de las actividades esenciales junio, por lo que estos datos podrían mejorar este mes.

El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, confirmó que las fábricas del país ya están retomando a las actividades con "un regreso cuidadoso y la aplicación estricta de protocolos sanitarios".

Sin embargo, los vendedores de vehículos lamentan que el Gobierno federal no ha incluido todavía la comercialización dentro de las actividades esenciales, algo que sí han hecho estados como Jalisco, Aguascalientes, Michoacán o Yucatán.

"Dejar toda la responsabilidad y decisión a nivel individual de cada entidad federativa nos vuelve muy complicado el proceso. Requerimos que se incluya a nivel federal la comercialización", expresó Rosales Zárate.

México acumula, que acumula 13.699 fallecidos y 117.103 contagios confirmados de COVID-19, todavía no ha llegado al pico de la pandemia pero ya aplica un plan de reapertura según la situación epidémica en cada estado.