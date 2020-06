La Amazonía sigue en llamas, pero ya nadie presta atención

(Bloomberg) -- Dentro de un mes, los cielos sobre partes de Brasil se llenarán de humo. Es temporada de incendios en la Amazonía, y la selva tropical más grande del planeta se dirige hacia otro incendio récord.

Cada año, madereros ilegales usan excavadoras y motosierras sobre enormes extensiones de selva, tierra que luego se incendia para dar paso a cultivos o ganado. Este año, han estado particularmente ocupados. Un informe publicado el lunes muestra que un área 11 veces más grande que la ciudad de Nueva York podría ser incinerada.

A diferencia del año pasado, cuando las imágenes de árboles de 300 años en llamas generaron indignación internacional, poco se interpone en el camino ahora. El enfoque del mundo está directamente en combatir el covid-19 y sus consecuencias. Equipos brasileños de oficiales encargados de patrullar el bioma ahora están enfermos o en aislamiento. Además, el Gobierno federal, liderado por un presidente que se ha referido en broma a sí mismo como “Capitán Motosierra”, aprovecha la pandemia para aliviar aún más las normas medioambientales ya laxas.

“La deforestación es casi completamente un reflejo de las señales de política pública del Gobierno de Bolsonaro”, dijo Tasso Azevedo, coordinador general de MapBiomas, una plataforma de monitoreo del uso de la tierra. “Y lo que está señalando es que los actores ilegales no serán castigados”.

Hasta 4.500 kilómetros ya han sido preparados para la quema a partir de julio, cuando inicia la temporada de sequía y los incendios, según informes del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, conocido como Ipam, en colaboración con investigadores de la Universidad de Sao Paulo y el centro Woods Hole Research Center con sede en Massachusetts.

El territorio, que los madereros se vieron obligados a abandonar el año pasado cuando Jair Bolsonaro tuvo que impulsar la aplicación de la ley por riesgo de perder acuerdos comerciales, podría duplicarse a unos 9.000 kilómetros cuadrados a medida que continúa la tala de árboles, dijo Ipam, citando datos del instituto espacial nacional de Brasil. Los cinco distritos de la ciudad de Nueva York ocupan unos 790 kilómetros cuadrados.

La Amazonía, que abarca nueve países y es más grande que el oeste de EE.UU., alberga una gran biodiversidad y ayuda a regular las lluvias en todo el continente. El bosque ha perdido sus superpoderes como limpiador del aire del mundo, ya que los incendios generan contaminación más rápido de lo que sus plantas y árboles pueden absorber.

Ahora que covid-19 se expande por el empobrecido norte de Brasil, está obstaculizando la capacidad de las agencias ambientales para defenderse, lo que a su vez hace que los locales sean más vulnerables a enfermarse a medida que el aire se llena de humo.

Las tasas de mortalidad en el norte promedian 31 por 100.000 habitantes, más del doble del promedio nacional, según las estadísticas del Ministerio de Salud. Brasil en su conjunto tiene más casos que cualquier otro lugar aparte de EE.UU. Dependiendo de las condiciones climáticas, el humo de los incendios de la Amazonía podría extenderse muy ampliamente, según Azevedo.

MapBiomas estima que la deforestación se ha acelerado al ritmo más rápido en 13 años. Entretanto, el Gobierno federal se retiró después de que las protestas del año pasado obligaran a Bolsonaro a reforzar la aplicación de la ley con las tropas nacionales. La autorización para la presencia del ejército vence el miércoles y hasta ahora no ha habido ninguna extensión.

Bolsonaro ha argumentado que la Amazonía pertenece a Brasil y que sus recursos naturales deberían usarse para desarrollar la región norte y reducir la pobreza, alegando que el interés extranjero proviene del deseo de controlar su riqueza mineral en lugar de preservar su ecosistema.

En una reunión a puerta cerrada, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, instó a Bolsonaro a aprovechar la atención que la emergencia de covid-19 requiere de líderes mundiales para simplificar las regulaciones, según un video de la reunión publicado por la Corte Suprema el 22 de mayo.

“Tenemos que hacer el esfuerzo ahora mientras está tranquilo en términos de cobertura de prensa, porque solo están hablando de covid”, dijo Salles en la reunión grabada, sugiriendo que “cambiaran todas las reglas”.

A un mes de la temporada de sequía, el secretario de Medio Ambiente del estado de Amazonía, Eduardo Taveira, dijo en una entrevista telefónica que le preocupa que los incendios eclipsen el ritmo del año pasado. Además, una vez que comienzan las llamas, dijo Azevedo de MapBiomas, son casi imposibles de detener.

“Suena hermoso: las imágenes de helicópteros combatiendo incendios”, dijo Azevedo. “Pero a la final, no funciona”.

Nota Original:The Amazon Is Still Burning, Only Now The World Isn’t Watching

