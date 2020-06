Evans, contra los grandes: "No es problema ir solo con un entrenador"

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 8 jun. (EFE).- El tenista británico Dan Evans se ha posicionado contra los grandes jugadores y ha explicado que la norma en el Abierto de EE.UU de contar solo con un miembro del equipo durante el torneo "no es un gran problema".

Uno de los más críticos con la medida ha sido el serbio Novak Djokovic, que explicó que es "imposible" ir acompañado de solo un miembro del equipo en las instalaciones del torneo neoyorquino. El español Rafael Nadal, por su parte, es uno de los tenistas que acostumbre a viajar con varias personas acompañándole.

"Los jugadores tienen que saber dar y recibir. No creo que tener solo una persona del equipo contigo tenga que ser un gran problema. La mayoría de jugadores solo viajan con un entrenador", dijo el británico, número 28 del mundo a la cadena BBC.

"No todo el mundo viaja con fisioterapeutas y otros entrenadores como dijo Novak. Creo que su argumento no es válido para el resto de los jugadores, dejando a los más top a un lado", apuntó.

Entre las medidas que el US Open valora para realizar el torneo en sus fechas establecidas (24 de agosto al 13 de septiembre) está el jugar a puerta cerrada, los controles diarios de temperatura, reducir el número de jueces en pista y la prohibición del uso de los vestuarios.