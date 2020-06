Energías limpias de México ganan indulto a Secretaría de Energía

(Bloomberg) -- La industria de energía limpia de México ganó un indulto de las estrictas restricciones nuevas defendidas por la Secretaría de Energía, según dos personas con conocimiento del asunto.

El lunes, un tribunal eximió temporalmente a 17 compañías de las regulaciones que muchos consideraron un ataque a la industria, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la decisión aún no es de carácter público. No identificaron a las compañías.

El Gobierno ha señalado que las medidas apuntan a dar más autoridad a la empresa estatal de servicios públicos y proteger la estabilidad del sistema interconectado nacional de los flujos de energía irregulares provocados por proyectos de energía renovable. Los detractores dijeron que las medidas limitan la competencia para la empresa de servicios públicos, Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Energía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La última ronda de suspensiones se aplica a medidas presentadas por la Secretaría de Energía del país, que fueron aceleradas en mayo por preocupaciones de la industria y el regulador. Las medidas habrían permitido a la secretaría imponer una serie de limitaciones y pruebas a nuevos proyectos solares y eólicos, y le habrían dado al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el poder de rechazar nuevas solicitudes de estudio de plantas.

El 18 de mayo, tribunales mexicanos concedieron aplazamientos temporales similares a compañías como la italiana Enel SpA, lo que les permite seguir adelante con proyectos pese a de los planes de los reguladores de suspender indefinidamente las pruebas solicitadas.

Nota Original:Mexican Renewables Win Court Fight Against Energy Ministry Rules

©2020 Bloomberg L.P.