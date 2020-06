Emprendedores digitalizan a pequeños comercios para superar crisis en México

Fotografía cedida este lunes, que muestra a los emprendedores Juan Sotres(i) y Renata Raya(d), fundadores de la compañia Triciclo, en la Ciudad de México(México). EFE/Juan Sotres y Renata Raya/SOLO USO EDITORIAL

PMéxico, 8 jun (EFE).- Mientras miles de negocios cierran sus puertas físicas por la pandemia, emprendedores mexicanos digitalizan pequeños comercios para que sobrevivan a la crisis al aprovechar el "boom" del comercio electrónico.

Compañías emergentes o "startups" como Triciclo y Conekta ayudan a micro, pequeñas y medianas (mipymes) para que participen del crecimiento de 60 % que tendrá el comercio en línea este año en México, según pronostica la International Data Corporation (IDC).

En la pandemia, ha incrementado en 300 % el número de empresas que acuden a Triciclo para desarrollar su plataforma en línea, lo que significa que crean entre 15 y 20 tiendas digitales por semana, explica su cofundador Juan Sotres.

"Para negocios que ya estaban muy golpeados o estaban a punto de cerrar, la verdad es que el 'e-commerce' resultó un respiro y este canal les empezó a dar flujo y a impulsar otra vez", declara en entrevista.

Al paralizar las actividades no esenciales desde el 30 de marzo, la pandemia ha causado el cierre de miles de empresas, como refleja la caída de casi 7.000 patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en abril.

Cuando la pandemia llegó al país, 77 % de las mipymes alertaron que dejarían de operar en dos meses si no recibían apoyo, y que 25 % se verían forzadas a despedir personal, según la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

Además, 12,5 millones de personas se quedaron sin empleo o ingresos en abril, reporta el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En contraste, Sotres ha ayudado a construir más de 400 tiendas en línea y ha registrado incrementos de 700 % en las ventas de las que ya asesoraba.

"Lo que íbamos a crecer en dos años, se va a crecer en tan solo unos meses. Entonces, estos comercios que ya estaban vendiendo en línea, vieron acelerada su curva de crecimiento. Por otro lado, estaban quienes tienen tiendas físicas, pero descuidaban sus ventas en línea", detalla.

'PARA QUE TODOS PUEDAN'

Pese al panorama alentador para el comercio electrónico, las barreras digitales persisten, advierte Héctor Cárdenas, cofundador de Conekta.

Por ello, el emprendedor creó la plataforma "Para que todos puedan", donde más de 600 comerciantes se han digitalizado en la crisis de la COVID-19.

"Nos dimos cuenta de que estamos en una situación única y teníamos que seguir apoyando a nuestros comercios. Lo que hicimos, tanto para las personas que están en cuarentena resguardadas en este momento como para los negocios, fue crear una plataforma", manifiesta.

Conekta es parte de Endeavor, una organización civil que desarrolla el sector tecnofinanciero ("fintech") en México, donde han aportado con 30.000 puestos de trabajo.

Con su empresa, Cárdenas desarrolla infraestructura para que "todos sean parte de la economía digital" al permitir que los negocios adopten pagos con tarjeta, depósitos en tiendas de conveniencia y transferencias bancarias.

Aunque el "boom" del comercio digital puede desvanecerse al pasar la pandemia, ambos emprendedores coinciden en que el momento de digitalizarse es ahora.

"Está condición va a cambiar el comercio electrónico en México, va a cambiar muchos hábitos y paradigmas de las personas que no compraban en línea y que ahora, por verse forzadas, incluso ya que pasemos esta pandemia el hábito se va a quedar", opina Cárdenas.