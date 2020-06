El jefe del Parlamento de Ecuador ve improcedente censura a ministro de Finanzas

En la imagen el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez Alvarado. EFE/ Lenin Nolly/Archivo

Quito, 8 jun (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, César Litardo, consideró improcedente el intento de juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, por los fuertes recortes aplicados a sectores sociales.

Al menos cinco partidos políticos han solicitado que Martínez sea sometido a una moción de censura o juicio político en el Parlamento, por su gestión económica en plena pandemia por la COVID-19.

MINISTRO DE FINANZAS SEÑALADO

Entre otras cuestiones, le acusan de haber dispuesto un recorte presupuestario para las universidades, el pago de intereses de deuda externa, la falta de entrega de recursos al sistema sanitario, así como eludir la reducción del costo de los servicios financieros.

Ante este panorama, Litardo manifestó que no es el momento de iniciar esta acción por la crisis que vive Ecuador.

"El ministro de Finanzas tendrá la obligación de renegociar los acuerdos con los multilaterales y también conseguir recursos frescos para la economía del país", declaró a Efe.

Y se mostró partidario de esperar a fin de que "no se paren los acuerdos que ya empezaron y tener resultados a corto plazo", como aquellos préstamos y refinanciaciones alcanzados con el Banco Mundial.

Las solicitudes de juicio político se encuentran actualmente en proceso de validación dentro de la Unidad Técnica Legislativa, que verifica los requisitos, firmas y documentos ingresados antes de trasladarlos al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que debe valorar y calificar la posibilidad de empezar el proceso.

Los grupos parlamentarios que respaldan el juicio contra el titular económico son el Partido Social Cristiano (PSC), la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), el Bloque de Integración Nacional (BIN), el correísmo y los asambleístas conservadores CREO.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea reconoce que el proceso podría tener un alto componente político y que entre algunos sectores "hay una necesidad de oponerse por oponerse y generar acciones desestabilizadoras".

LLAMAMIENTO DE MORENO AL PARLAMENTO

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno, hizo un llamado al Legislativo el pasado miércoles en un discurso a la nación para evitar que se realice el juicio político contra Martínez, lo que a su juicio responde a "cálculos electorales", en el año previo a elecciones presidenciales.

Sobre el llamamiento, Litardo aseguró que "respeta" la opinión del jefe del Ejecutivo, al igual que desde la Cámara parlamentaria también se han emitido cuestionamientos contra de su Administración.

"La Asamblea tiene su propia independencia y deberá internamente desarrollar o no la posibilidad de juicio político", remarcó el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Confió en que puedan alcanzarse "treguas políticas" que permitan avanzar en la aprobación de las leyes.

Y entre las prioridades dijo que figura la admisión de la Ley para el Fomento Productivo en el sector agrícola, reformas laborales y acciones que reactiven la economía.

RETORNO PRESENCIAL DE LEGISLADORES

Por otro lado, el Legislativo prepara protocolos de bioseguridad para el retorno escalonado de los asambleístas a las actividades presenciales, que podrían reiniciarse el 15 de junio, de acuerdo a las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia de Quito.

Las sesiones iniciarán con el 30% de los legisladores y personal administrativo, respetando la distancia social, para luego aumentar el número de asistentes semana a semana. Los que no puedan viajar a la capital podrán intervenir telemáticamente.

Durante el confinamiento el Parlamento ha aprobado cinco mandatos como la "Ley Humanitaria" y la "Ley de Regulación de Finanzas Públicas", un tratado bilateral con un sector importante de Europa y procesa varios temas relacionados con la COVID-19.